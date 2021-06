Equipe de France: "aucun souci" entre Mbappé et Giroud, selon Deschamps

A J-2 de France-Allemagne à l'Euro, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a tenu à minimiser l’embrouille entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud. L’attaquant de Chelsea s'était plaint de ne pas recevoir assez de ballons après le match de préparation contre la Bulgarie, provoquant l'agacement du Parisien.

Didier Deschamps s’en serait bien passé. Lors du dernier match de préparation à l’Euro face à la Bulgarie mardi soir (3-0), en plus de la béquille dont a été victime Karim Benzema, le sélectionneur des Bleus a dû composer avec une sortie médiatique remarquée de son attaquant Olivier Giroud. Entré en jeu et double buteur, l’attaquant de Chelsea s’est plaint à chaud, au micro de la chaine L’Equipe, de ne pas recevoir assez de ballons.

"Parfois, on fait des courses mais les ballons n’arrivent pas, a regretté Giroud. Vous dites qu’on ne m’a pas beaucoup vu au début mais peut-être qu’on aurait pu mieux se trouver." Si le 2e meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France n’a cité personne, Kylian Mbappé s’est senti visé et a très peu apprécié les critiques de son partenaire.

Les plaintes de Giroud ? "Un non-problème" pour Deschamps

Habituellement ouvert, le Parisien est apparu très fermé durant les deux journées qui ont suivi le match. Pas l’idéal à moins d’une semaine de l’entrée en lice des champions du monde, mardi contre l’Allemagne.

"C’est forcément amplifié, a dédramatisé Didier Deschamps, ce dimanche dans l’émission Téléfoot. Qu'Olivier Giroud, comme tout attaquant, dise qu'il ne reçoit pas les ballons, c’est un non-problème. Il n'y a pas eu de convocation, je discute avec l’ensemble du groupe. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, le moindre petit mot amène à l'interprétation, qui peut être diverse et variée. Le plus important, c’est ce qui se passe en interne. Et en interne, il n’y a aucun souci."

Agacé par cet épisode, Kylian Mbappé souhaite désormais passer à autre chose et ne veut pas perturber la préparation de son équipe avant ses débuts dans ce championnat d'Europe. La star du PSG sera présente ce dimanche en conférence de presse (16h).