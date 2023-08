Equipe de France: Euro 2021, Mondial 2022, Mondial 2023... La "malédiction" des Bleu(e)s aux tirs au but se poursuit

L'équipe de France n'aime pas les séances de tirs au but. Avec l'élimination contre l'Australie, les Bleues ont perdu quatre de leurs cinq dernières séances en grandes compétitions et ne font pas beaucoup mieux que leurs homologues masculins, qui n'ont plus connu la victoire dans cet exercice depuis 1998.

L'élimination des Bleues face à l'Australie, samedi en quart de finale de la Coupe du monde féminine, a réveillé de vieux démons. La France et les tirs au but, c'est loin d'être une histoire d'amour. Il faut fouiller dans les archives pour trouver trace d'une victoire dans cet exercice, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, de quoi nourrir l'idée d'une malédiction. Ou, du moins, d'une série noire.

L'équipe de France féminine a ainsi connu cinq séances de tirs au but dans son histoire en grandes compétitions (Coupe du monde, Euro et Jeux olympiques), pour quatre défaites. Avant l'Australie lors de ce Mondial, il y avait eu l'Allemagne lors de la Coupe du monde 2015, le Danemark à l'Euro 2013 et les Pays-Bas pendant l'Euro 2009. Seule éclaircie pour les Bleues, le Mondial 2011 où elles avaient éliminé l'Angleterre dans cet exercice.

Les hommes toujours battus depuis 1998

Un manque de réussite qui n'est pas propre à l'équipe féminine. Chez les hommes, la tendance est tout aussi catastrophique : la dernière victoire de la France dans une séance de tirs au but remonte à 1998, face à l'Italie lors du Mondial disputé à domicile. Depuis, les Bleus ont perdu deux finales de Coupe du monde de la sorte (2006 et 2022), en plus du huitième de finale de l'Euro 2021 contre la Suisse.

Plus inquiétant encore, chez les hommes, les 14 dernières tentatives adverses ont été marquées. Ce n'est pas le cas chez les femmes, où l'Australie a par exemple connu trois échecs dans la séance du jour. Il faudra se contenter de cette maigre consolation. Les équipes de France ont perdu 100% de leurs séances de tirs au but depuis dix ans et ont désormais une malédiction à briser.