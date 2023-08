Australie-France: fin du rêve pour les Bleues, éliminées en quarts au bout du suspense... et des tirs au but

Au terme d'une séance de tirs au but mémorable (0-0 puis 7-6), l'équipe de France s'est inclinée ce samedi face à l'Australie en quarts de finale de la Coupe du monde féminine.

Cruelle désillusion. Pour la troisième fois de suite, l'équipe de France prend la porte en quarts de finale de Coupe du monde féminine. À Brisbane ce samedi, après avoir tenu (ou sauvé) le 0-0 jusqu'au terme de la prolongation, les Bleues d'Hervé Renard se sont inclinées 7-6 lors d'une séance de tirs au but irrespirable contre l'Australie, pays hôte. Le rêve s'est brisé après une tentative ratée de la jeune Vicki Becho suivie du tir victorieux de Cortnee Vine devant son public.

Ce mémorable moment de vérité a failli basculer du bon côté à plusieurs reprises. Ça avait pourtant mal commencé avec le tir manqué de Selma Bacha. Mais il y a ensuite eu deux balles de match manquées par l'Australie: la première par... la gardienne Mackenzie Arnold; la deuxième après... un double raté de Kenza Dali (un nouvel essai lui a été octroyé en raison d'une faute). Mais la gardienne française Solène Durand, spécialement entrée à la fin de la prolongation, n'a pu accomplir un quatrième miracle.

Les Bleues en souffrance

Comme attendu, ce match était d'un tout autre niveau par rapport à la balade bien trop facile contre le Maroc en huitièmes de finale. Que ce soit dans les duels, les transitions et les relances, l'équipe de France s'est retrouvée en grande souffrance. Passé le premier quart d'heure durant lequel Kadidiatou Diani aurait pu faire la différence (8e) et Maëlle Lakrar a raté un but tout fait juste devant la ligne (13e), puis une petite séquence de domination stérile, les Bleues ont passé plus de temps à subir qu'à proposer.

Une action résume ce rapport de force: le sauvetage héroïque de la latérale droite Elisa De Almeida après une mésentente entre Pauline Peyraud-Magnin et sa latérale gauche Sakina Karchaoui (41e). Malgré son jeu au pied d'un niveau insuffisant, la peu rassurante gardienne tricolore a su compenser sur ses réflexes pour éviter deux autres ouvertures du score en seconde période (56e, 60e). Des assauts dangereux qui conicident avec l'entrée en jeu de la star nationale Sam Kerr, acclamée par toutes les tribunes à la 55e minute.

Un but refusé

La France, incapable de résoudre l'équation pour reprendre le contrôle de la possession, n'a finalement eu qu'une seule vraie opportunité à se mettre sous la dent en seconde période: un centre dangeureux de Vicki Becho dans le temps additionnel. Devant, le match est devenu très long pour Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani, sevrées de ballons intéressants. Comme s'il fallait compter sur un coup de pied arrêté pour débloquer la situation.

Justement, ce scénario aurait pu devenir réalité si l'arbitre n'avait pas refusé - en raison d'une faute de Wendie Renard - le but contre-son-camp sur corner de la défenseure australienne Alanna Kennedy (100e). Une décision qui a assurément permis d'éviter une controverse, car le corner n'aurait jamais dû être accordé aux Françaises. Cette frayeur pour les Matildas a néanmoins eu le mérite de rebooster les Bleues pour la fin de la prolongation, avec notamment une frappe de Vicki Becho (108e) et belle inspiration de Grace Geyoro (110e).

Cap sur Paris 2024

À Sydney, mercredi à partir de 12h00, l'Australie affrontera la sélection vainqueure du dernier quart de finale Angleterre-Colombie (ce samedi 12h30, à suivre en direct sur RMC Sport).

Pour les Bleues, il va falloir digérer et désormais penser à l'été prochain. La finale du tournoi féminin de football des Jeux olympiques 2024, ce sera le 10 août au Parc des Princes.