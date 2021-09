Equipe de France féminine: Diacre justifie les absences d'Henry et Le Sommer dans sa liste

La sélectionneure des Bleues Corinne Diacre a dévoilé ce jeudi la liste des joueuses retenues pour les matchs face à la Grèce (17 septembre) et la Slovénie (21 septembre), avec les absences notables d'Amandine Henry et Eugénie Le Sommer.

C'était attendu, c'est confirmé. Alors que l'équipe de France féminine entamera en Grèce (17 septembre) puis en Slovénie (21 septembre) sa campagne de qualifications pour le Mondial 2023, les cadres (ou ex-cadres) tricolores Amandine Henry et Eugénie Le Sommer ne font pas partie de la liste communiquée ce jeudi par Corinne Diacre. Et forcément, la sélectionneure a été invitée à commenter ces absences.

"C’est un choix à l’instant T, vous savez très bien que la sélection d’aujourd’hui sera différente de celle d’octobre, a d'abord indiqué la technicienne. J’ai simplement, pour faire cette liste, décidé de rester sur la continuité de la fin de saison dernière en essayant d’allier du mieux possible des joueuses d’expérience mais aussi de la jeunesse. C’est un groupe élargi, j’ai convoqué 25 joueuses puisqu’on a deux déplacements à la suite."

"Choisir, c'est aussi renoncer"

Groupe établi donc sans l'ex-capitaine Henry, dont la dernière sélection remonte désormais à novembre 2020. "Amandine est une joueuse internationale, elle fait partie du groupe élargi, les deux joueuses (Henry et Le Sommer) ont été pré-listées comme d’habitude mais je le répète, c’est une décision à l’instant T, a dit Diacre au sujet de la Lyonnaise. J’essaie de garder un équilibre, Amandine n’est pas venue avec nous depuis un petit moment mais elle a quand même été convoquée régulièrement en fin de saison dernière. Aujourd’hui j’ai une certaine stabilité, on a fait de grosses performances sur les derniers rassemblements, mis à part contre les Etats-Unis. On a vu des choses intéressantes. (...) C’est surtout un ensemble, j’ai voulu revoir le groupe qui avait bien performé sur les derniers matchs. Amandine est une internationale, elle n’est pas dans la liste aujourd’hui, mais choisir, c’est aussi renoncer."

Quant à Eugénie Le Sommer, partie en prêt à l'OL Reign aux Etats-Unis, Diacre assure que son exil américain n'a pas pesé dans son choix. "Le fait qu’elle soit aux Etats-Unis n’a pas du tout influencé mon choix du jour sur la sélection, dit-elle. Je regarde ses matchs, on prend le temps de regarder les performances des joueuses évoluant à l’étranger, on a des moyens à la fédération qui nous permettent de voir tous les matchs." Reste à savoir si les deux joueuses, dont les relations avec Corinne Diacre sont compliquées, auront l'occasion de réintégrer le groupe tricolore avant l'Euro 2022 l'été prochain...