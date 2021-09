Equipe de France: les Bleues sans Henry ni Le Sommer, à 10 mois de l'Euro

Corinne Diacre, sélectionneur de l’équipe de France féminin, a convoqué un groupe de 25 joueuses, sans Amandine Henry, ni Eugénie Le Sommer pour les deux matchs de qualification à la Coupe du monde 2023. Des absences qui interrogent à dix mois de l'Euro.

Corinne Diacre a décidé de convoqué un groupe élargi de 25 joueuses pour les deux matchs de qualification de l’équipe de France à la Coupe du monde 2023, le 17 septembre en Grèce et le 21 en Slovénie. Malgré la présence de joueuses supplémentaires, il fut encore beaucoup des absentes à dix mois de l'Euro (du 6 au 31 juillet 2022). Amandine Henry, l’ancienne capitaine en froid avec la sélectionneure, n'a pas été retenue alors qu'elle apte. Eugénie Le Sommer, prêté aux Etats-Unis (Reign), n’y figure pas non plus, tout comme Kheira Hamraoui (PSG).

"Un choix à l'instant T"

"C'est un choix à l'instant T", explique Diacre dans un copier-coller de ses dernières déclarations en juin dernier. "J'ai décidé, pour faire cette liste, de rester sur la continuité de la saison dernière avec de l'expérience et de la jeunesse", a-t-elle ajouté. Diacre a rappelé que les deux grandes absentes (Henry et Le Sommer) étaient toujours dans son viseur, mais visiblement pas suffisamment pour intégrer le groupe.

"Amandine est une joueuse internationale, elle fait partie du groupe élargi, les deux joueuses ont été pré-listées, rappelle-t-elle. J'essaie de garder un équilibre, cela fait un petit moment qu'elle n'est pas avec nous pour diverses raisons. J'ai une certaine stabilité, on a quand même fait des performances, avec des victoires probantes contre l'Angleterre et l'Allemagne." Au sujet de Le Sommer, elle a précisé: "le fait qu’elle soit aux Etats-Unis n’a pas influencer ma sélection."

Questionnée à de nombreuses reprises sur ces absences de poids, Diacre a assuré que les choses pouvaient encore bouger lors des prochains rassemblement tout en soulignant que celle liste lui conviendrait très bien si elle devait disputer l'Euro avec.

Le groupe de l’équipe de France

Gardiennes: Chavas, Durand, Peyraud-Magnin

Défenseures: De Almeida, Karchaoui, Morroni, Perisset, Renard, Torrent, Tounkara

Milieux: Bilbault, Dali, Geyoro, Khelifi, Palis, Toletti

Attaquantes: Asseyi, Baltimore, Bussy, D.Cascarino, Diani, Gauvin, Katoto, Majri, Malard