Equipe de France féminine: "Il y a des trahisons, des coups bas", Prêcheur s'exprime sur la succession de Diacre

Gérard Prêcheur, qui ne sera pas le prochain sélectionneur des Bleues, s'est exprimé auprès de RMC Sport sur la course à la succession de Corinne Diacre.

Ce ne sera pas lui. Un temps cité comme favori pour prendre la succession de Corinne Diacre, Gérard Prêcheur ne sera pas le nouveau sélectionneur des Bleues, sauf énorme retournement de situation. L’entraîneur du PSG féminin, pourtant très apprécié par de nombreuses joueuses et cadres de la FFF, n’a même pas été auditionné.

"Ça me fait penser aux films sur les campagnes présidentielles"

Comme indiqué par RMC Sport, la réflexion sur l’équilibre du championnat féminin a été avancée à plusieurs reprises en cas de départ du technicien du PSG, qui au lancement du processus n'était pas forcément favorable à se séparer de son coach, dans le sprint final de la saison. Ce qui aurait poussé certains membres de la commission à mettre en retrait la candidature de l'ancien responsable de la formation à Clairefontaine.

"Suis-je déçu de ne pas avoir été sollicité directement par la FFF ? Je n’ai pas le temps de me poser la question", a réagi Prêcheur ce vendredi au micro de RMC Sport. "Il est évident qu’il y a eu beaucoup de déclarations, une grosse campagne. Ça me fait penser aux films sur les campagnes présidentielles : il y a des trahisons, des coups bas... Moi j’ai cinq matchs en quinze jours, toute mon énergie est pour ces cinq matchs. On prendra du recul après pour analyser ou pas la situation", a-t-il ajouté à la veille de la demi-finale de Coupe de France face à Evian-Thonon (samedi 16h).

Après avoir auditionné différents candidats, la commission de la FFF menée par Jean-Michel Aulas devrait statuer sur son choix définitif ce vendredi. Deux techniciens sont dans le sprint final : Hervé Renard et Jocelyn Gourvennec. Avec une longueur d’avance pour l’actuel sélectionneur de l’Arabie saoudite.