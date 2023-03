Equipe de France féminine: le nouveau sélectionneur devrait être choisi ce vendredi, une longueur d'avance pour Hervé Renard

Après avoir auditionné les candidats dans la course à la succession de Corinne Diacre à la tête de l’équipe de France féminine, la commission menée par Jean-Michel Aulas devrait statuer sur son choix définitif ce vendredi. Deux techniciens sont dans le sprint final: Hervé Renard et Jocelyn Gourvennec.

Une longueur d’avance pour Renard

RMC Sport peut confirmer que le sélectionneur de l’Arabie saoudite, Hervé Renard, a été entendu pour la deuxième fois après sa première audition de samedi dernier. Signe d’une position de favori pour le poste, comme annoncé par RMC Sport le 7 mars dernier. La balle sera aujourd’hui très certainement dans le camp de la fédération saoudienne puisque Renard est sous contrat jusqu’en 2027. Même si ses émoluments actuels sont très importants, cela n’a pas été longtemps un sujet dans les discussions avec les membres du Comex. Renard ayant fait partie des sélections de jeunes avec Didier Deschamps et Marcel Desailly, il a toujours été très attaché au maillot tricolore. L'envie de relever le défi de l'équipe de France féminine a vite évacué la problématique financière.

Comme nous l’écrivions jeudi, le projet présenté par Jocelyn Gourvennec a séduit les membres de la commission. Et son duo avec Eric Blahic, connu des Bleues, est un atout. L’ancien entraineur du LOSC, qui travaille avec le même agent que Corinne Diacre et Didier Deschamps - Jean-Pierre Bernès - a une vraie carte à jouer.

Prêcheur hors course pour l’équilibre de la D1

Candidate déclarée au poste, la sélectionneure des U20 Sonia Haziraj pourrait avoir une carte à jouer dans la composition d’un futur staff. Enfin, même s’il était le favori des premiers jours, très apprécié par de nombreuses joueuses et cadres de la Fédération, Gérard Prêcheur - qui n'a pas été auditionné - ne semble plus être dans la course pour le poste de sélectionneur.

Lors des différents échanges, la réflexion sur l’équilibre du championnat a été avancée à plusieurs reprises en cas de départ du technicien du PSG, qui au lancement du processus n´était pas forcément favorable à se séparer de son coach, dans le sprint final de la saison. Ce qui aurait poussé certains membres de la commission à mettre en retrait la candidature de l'ancien responsable de la formation à Clairefontaine.