Equipe de France féminine: cité pour devenir sélectionneur, Prêcheur assure n’avoir eu aucun contact avec la FFF

Gérard Prêcheur, entraîneur du PSG qui aurait la faveur de plusieurs joueuses pour devenir sélectionneur de l’équipe de France féminine, assure ne pas avoir été contacté par la Fédération française de football (FFF).

Son nom revient avec insistance pour devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France féminine après l’éviction de Corinne Diacre, jeudi. Mais Gérard Prêcheur (63 ans), actuellement en poste au PSG, assure ne pas avoir échangé avec la Fédération française de football (FFF) sur une telle hypothèse.

Le technicien serait apprécié de plusieurs cadres des Bleues et aurait une longueur d’avance sur les autres prétendants potentiels. Mais l’ancien entraîneur de l’OL est actuellement lié avec le PSG, qu’il a rejoint l’été dernier. Il s’est exprimé sur le sujet ce vendredi lors d’un point-presse deux jours avant la réception de Reims en championnat, dimanche (12h45, 16e journée).

"Je n’ai eu aucun contact"

"Pour le moment ce n’est pas très compliqué, c’est vous les médias qui les donnez (les informations), on me les envoie, explique-t-il. Je le reprécise vraiment, je suis quelqu’un qui n’a pas la langue de bois, et si je dis que je n’ai eu aucun contact avec qui que ce soit de la Fédération française de football - je vous regarde bien - je n’en ai eu aucun. Le club s’est aussi bien exprimé sur ce plan et le club n’a eu aucun contact."

La semaine dernière, il confiait que voir son nom cité lui faisait "plaisir", tout en s’en tenant au choix de la commission de quatre personnes (Laura Georges, Aline Riera, Jean-Michel Aulas et Marc Keller), missionnée par le comité exécutif de la FFF sur ce dossier sensible.

"Qu’ils fassent le choix qui permettra à l’équipe de France d’être la plus performante"

"C’est la Fédération qui va le décider, a-t-il insisté ce vendredi. Aujourd’hui il y a un groupe de travail, quatre spécialistes. Marc Keller a une énorme connaissance du haut niveau, Laura Georges et Aline Riera ont la connaissance du haut niveau féminin, ne parlons pas de Jean-Michel Aulas qui lui a l’expérience du haut niveau masculin et féminin. Il faut leur faire confiance. La seule chose que l’on peut souhaiter tous, c’est qu’ils fassent le choix qui permettra à l’équipe de France d’être la plus performante lors des prochains mois et jusqu’aux JO."

Jeudi, Jean-Michel Aulas, président de Lyon, a reconnu que la piste Prêcheur était complexe en raison de sa situation contractuelle avec Paris. "C’est délicat, a-t-il lancé. Ça supposerait que le président du PSG (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr) soit d’accord. Ce que je ne sais pas. L’objectif du Comex n’est pas d’aller démunir des clubs, surtout s’ils sont ambitieux et en passe de gagner des compétitions." Les noms de Sonia Bompastor, Sandrine Soubeyrand, Patrice Lair et Hervé Renard sont également cités.