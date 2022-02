Equipe de France féminine: les coulisses du rassemblement du Tournoi de France

A quelques mois de l'Euro en Angleterre (6 juillet-31 juillet), les Bleues ont réussi leur stage de février avec trois succès et une bonne ambiance de travail, même si la célébration de Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani face aux Pays-Bas mardi soir a ravivé la polémique vis-à-vis de Kheira Hamraoui.

Trois succès en sept jours pour les Bleues, et un deuxième titre dans le Tournoi de France. Des certitudes et des satisfactions sur le terrain. Mais une célébration de but de Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani face à la caméra, passée inaperçue sur le terrain, qui a interpellé mardi soir lors de la rencontre face aux Pays-Bas (3-1). Dans les couloirs du stade, la sélectionneure Corinne Diacre comme les autres joueuses tricolores n’avaient d’ailleurs pas remarqué cet hommage et se réjouissaient d’une bonne séquence du groupe France.

Un stage positif avec une bonne ambiance

Pendant ce stage de dix jours, le groupe France s’est bien entendu avec une bonne ambiance de travail, et a tiré dans le même sens sous l’impulsion de sa capitaine de Wendie Renard. En froid, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto et Kheira Hamraoui n’ont pas échangé mais sont restées professionnelles.

Une prise de distance remarquée mais qui n’a pas posé de problèmes dans la vie du groupe, selon nos informations. Evidemment, la célébration, mardi soir, des deux attaquantes en soutien à leur coéquipière et amie Aminata Diallo (dont la dernière sélection chez les Bleues remonte au 6 avril 2018) montre leur état d’esprit et a ravivé la polémique. Un geste heurtant Kheira Hamraoui, qui attend la fin du calendrier judiciaire pour s’exprimer.

Très volontaire pendant ce stage sur le plan sportif, la milieu de terrain a rempli les exigences du staff et de Diacre, satisfaite notamment de sa performance face au Brésil. Dans l’esprit de Diacre, l’intérêt de l’équipe de France passe avant tout, tout comme l’unité du groupe. Les affaires privées n’ayant pas à interférer dans le quotidien tricolore. C’est d’ailleurs ce qu’avait rappelé la sélectionneure lors de l’annonce de la liste pour le Tournoi de France. Elle aura tout de même une réflexion à mener sur la décision à prendre en vue de l’Euro: privilégier le sportif et/ou l’unité du groupe France.

Au PSG, statu quo

Cette célébration n’est évidemment pas passée inaperçue au sein du PSG où les tensions sont toujours présentes entre ces joueuses. Mais la direction et le staff parisiens restent sur la même ligne de conduite depuis le début de l’affaire. Être disponible, à l’écoute pour Aminata Diallo et Kheira Hamraoui et les accompagner afin de retrouver un quotidien normal.