Equipe de France: la célébration "Aminata Diallo" de Katoto et Diani contre les Pays-Bas

Buteuse lors de France-Pays-Bas ce mardi soir lors du Tournoi de France, l'attaquante des Bleues et du PSG Marie-Antoinette Katoto, épaulée par Kadidiatou Diani, a célébré son but avec un petit geste à l'attention d'Aminata Diallo.

Officiellement, le groupe vit bien. Dans les faits, on se doute que c'est un peu plus compliqué que ça, et que le vestiaire de l'équipe de France féminine, comme celui du PSG, a été perturbé par l'explosion de l'affaire Kheïra Hamraoui cet automne. Dernier exemple ce mardi soir.

Alors que les Bleues affrontaient les Pays-Bas dans le troisième et dernier match du Tournoi de France, la Parisienne Marie-Antoinette Katoto a marqué le but du 2-0 à la 25e. Une réalisation qu'elle a célébrée avec sa partenaire Kadidiatou Diani en formant un "A" avec ses doigts devant la caméra. Un "A" pour Aminata Diallo, semble-t-il.

La célébration de Marie-Antoinette Katoto © Icon Sport

Diallo a apprécié

Cette dernière, qui compte sept sélections en équipe de France, n'a plus été appelée chez les Bleues depuis son placement en garde à vue dans l'affaire Hamraoui, où aucune charge n'a été retenue contre elle. Katoto et Diani étant proches de Diallo, elles ont voulu lui rendre un petit hommage à distance.

Devant sa télé, Aminata Diallo a bien vu la célébration personalisée, et a remercié ses camarades sur Instagram. "Les meilleures, mes sistas", a-t-elle commenté en relayant la séquence.

Le message d'Aminata Diallo © Instagram/Aminata Diallo

A noter que Kheïra Hamraoui, rappelée en équipe de France, était remplaçante ce mardi soir. C'est donc du banc de touche qu'elle a vu le but de Katoto.