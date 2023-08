Equipe de France féminine: "On attend l'or", le président de la FFF fixe l'objectif des Bleues à Paris 2024

Au cours d'un entretien avec l'Equipe ce mercredi, Philippe Diallo a fixé l'ambition de l'équipe de France féminine pour les Jeux olympiques 2024. Le président de la FFF compte voir les Bleues monter sur le podium à Paris, avec la plus belle médaille autour du cou.

L'équipe de France féminine va rapidement devoir tourner la page. Sorties samed dernier aux tirs au but par l'Australie lors des quarts de finale de la Coupe du monde, les Bleues n'ont pas atteint l'objectif initial du dernier carré, fixé par la Fédération française de football (FFF). Son président Philippe Diallo fixe lui déjà le cap pour les Jeux olympiques 2024 à Paris, à domicile.

Dans un entretien à l'Equipe ce mercredi, Philippe Diallo a donné l'objectif pour Hervé Renard et ses joueuses: "Tout le monde sait ce que représentent ces JO à Paris. L'équipe de France féminine aura évidemment un objectif ambitieux, d'arriver sur le podium et de voir la couleur du métal. Celui qu'on attend, c'est évidemment l'or, a indiqué le patron de la FFF. On sait qu'on sera attendu, Hervé et les joueuses aussi. Ils sont en capacité de relever ce défi."

"J'ai assisté à la renaissance d'un groupe France uni et solidaire"

Présent pendant trois semaines avec l'équipe de France féminine en Australie, Philippe Diallo a vu "beaucoup d'éléments porteurs d'espoirs et positifs", ne souhaitant pas ainsi considérer le parcours des Bleues comme un "échec". Nommé fin mars à la tête de la sélection en remplacement de Corinne Diacre, Hervé Renard n'a eu que peu de temps pour travailler après la crise qui a provoqué le départ de sa prédécesseuse.

"En l'espace de quelques mois, j'ai assisté à la renaissance d'un groupe France uni et solidaire, a assuré Diallo, pour qui l'équipe de France a manqué 'd'un petit brin de réussite'. Nous avons augmenté nos exigences en matière de très haut niveau grâce à Hervé Renard et son staff."

Éliminée par les Etats-Unis en quarts de finale en 2019 lors de sa Coupe du monde à domicile, la France a connu un nouveau revers dans cette compétition. "Il y avait beaucoup de déception dans le vestiaire, quelques larmes, parce qu'on pensait qu'on pouvait aller plus loin dans ce tournoi, a commenté Diallo. Hervé était extrêmement déçu, mais personne n'était abattu. Très rapidement, tout le monde s'est tourné vers la suite avec l'envie de démontrer que ce que l'on dit peut se traduire par des succès. "