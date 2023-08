Australie-France: "J'aurais été le roi du monde", Hervé Renard explique son plan avec Solène Durand

Eliminées à l'issue de la séance de tirs au but ce samedi contre l'Australie (0-0, 7 tirs au but à 6) en quarts de finale de la Coupe du monde féminine, les joueuses de l'équipe de France ne seront pas du rendez-vous du dernier carré. En conférence de presse, le sélectionneur des Bleues Hervé Renard est revenu sur son "plan" de faire rentrer Solène Durand dans les buts juste avant la séance fatidique. Un choix pas loin d'être payant...

Non, les Bleues ne verront toujours pas les demi-finales de la Coupe du monde. Samedi à Brisbane, pour la troisième fois consécutive, Wendie Renard et ses coéquipières sont tombées en quarts de finale de la compétition. L'Australie, le pays-hôte, est venu à bout des Tricolores à l'issue d'une séance de tirs au but mémorable (0-0, 7 tirs au but à 6) où la chance et le réalisme auront tourné en faveur des Matildas.

"Ce soir, je ne suis rien car nous avons perdu pour quelques millimètres"

Au coup de sifflet final, Hervé Renard a rappelé qu'il était "fier" de son groupe et de la performance collective de son équipe. Le sélectionneur français aurait même pu être l'un des grands artisans de la victoire en faisant entrer Solène Durand, la remplaçante de Pauline Peyraud-Magnin dans les buts, pour la séance de tirs au but décisive. Ce dernier est revenu sur les raisons de son choix en conférence de presse.

"Oui, c'était le plan pour les tirs au but de faire rentrer Solène Durand. Elle est incroyable sur cet exercice, vous pouvez voir qu'elle a arrêté deux tirs au but (plus un troisième avec le poteau). Si nous avions gagné, j'aurais été le roi du monde. Mais ce soir je ne suis rien car nous avons perdu pour quelques millimètres. C'est comme ça, c'est le football. Mais c'est aussi pour cela qu'on aime ce sport. Tous les gens qui ont regardé la rencontre ont pris du plaisir je pense, il y a eu des actions pour l'Australie, d'autres pour la France, des gardiennes de haut-niveau... C'était une image fantastique du foot féminin."

Comme le rappelait Opta après la partie contre l'Australie, les Bleues ont été éliminées pour la 4e fois en cinq séances de tirs au but disputées dans son histoire en tournois majeurs (Mondial, Euro et JO), à chaque fois en quarts de finale. Reste peut-être à vaincre le signe indien dans un an, avec les Jeux à domicile...