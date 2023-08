Equipe de France: interrogé sur Thierry Henry, Diallo promet une décision rapide pour le sélectionneur des Espoirs

La Fédération française de football cherche activement un nouveau sélectionneur pour diriger les Espoirs. Le président de l'instance, Philippe Diallo, a confirmé une annonce imminente sur l'identité du successeur de Sylvain Ripoll.

Ecarté à environ un an des Jeux olympiques de Paris, Sylvain Ripoll n'a toujours pas été remplacé à la tête des Espoirs. Mais cela devrait vite changer. Présent en Australie où il a assisté au parcours des Bleues pendant le Mondial, Philippe Diallo a confirmé mercredi une décision rapide sur l'identité du prochain coach des Bleuets.

"Je répondrai en partie seulement. Ce dossier je le suis et je le suivais déjà en Australie de très près, a estimé le président de la Fédération française de football quand le journal L'Equipe lui a demandé des nouvelles de ses recherches. La décision devrait intervenir dans les prochains jours."

Diallo: " On a beaucoup de gens intéressés"

Membre du triumvirat qui choisira le prochain sélectionneur, avec Hubert Fournier (DTN de la FFF) et Marc Keller (membre du Comex), Philippe Diallo n'a toutefois pas souhaité glisser d'indice sur le nom du prochain patron des Espoirs. Selon les informations de RMC Sport, Thierry Henry est bien placé pour hériter de cette mission avant les JO 2024. Mais le Breton Jocelyn Gourvennec a fait très bonne impression lors de son entretien avec les dirigeants de la FFF. Relancé sur les pistes éventuelles, le président de la '3F' s'est réjoui de voir des techniciens ambitieux offrir leurs services.

"C'est un poste important, avec notamment les Jeux olympiques l'an prochain. Ceux-ci suscitent beaucoup d'envie chez beaucoup de potentiels sélectionneurs de talent, a encore expliqué le successeur de Noël Le Graët. On a beaucoup de gens intéressés."

Et le président de la FFF de conclure sur le sujet: "Nous sommes en train de finaliser celui qui aura en charge les Espoirs pour les qualifications à l'Euro 2025 et les JO. Je ne veux pas vous en dire beaucoup plus, mais les choses avancent."