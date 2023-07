Equipe de France féminine: touchée au mollet gauche, Wendie Renard incertaine pour le Brésil

Dans le besoin de se rassurer après le surprenant match nul contre la Jamaïque (0-0), l'équipe de France pourrait être contrainte de se passer des services de Wendie Renard pour le choc face au Brésil (samedi, 12h). Touchée au mollet gauche, la Lyonnaise s'est entraînée à part ce mardi.

La capitaine des Bleues, Wendie Renard, touchée au mollet gauche, s'est entraînée en marge du groupe de l'équipe de France mardi à Sydney, à quatre jours de la rencontre contre le Brésil samedi (12h) à Brisbane.

Gênée par un pépin physique, la Lyonnaise reste incertaine pour ce choc dans le groupe F. L'encadrement des Bleues n'a pas souhaité en dire plus sur la nature de sa gêne musculaire, se contenant d'expliquer que Renard serait gérée "au jour le jour". Avec le sourire, Wendie Renard a fait du vélo stationnaire sur la pelouse en début de séance, pendant que les 19 autres joueuses de champ se sont échauffées.

"On veut qu'elle soit en forme et avec nous"

"Je l'ai croisée tout à l'heure, ça va. On sait qu'elle a un petit pépin au mollet. Sur le diagnostic, nous on n'en sait pas plus. Le staff médical fait tout pour la remettre le plus rapidement possible", a expliqué la milieu Amel Majri en conférence de presse juste avant le début de l'entraînement des Françaises.



"On veut qu'elle soit en forme et avec nous, on verra par la suite", a prolongé sa coéquipière Viviane Asseyi. La Lyonnaise avait passé une IRM de contrôle lundi à Sydney, au lendemain du match nul (0-0) contre la Jamaïque. Des examens médicaux qui ont semé le doute sur la suite de sa compétition.



L'attaquante Naomie Feller (gêne musculaire à une cuisse) s'est également entraînée en marge du groupe, au contraire des défenseures Selma Bacha (de retour d'une entorse d'une cheville) et Elisa De Almeida (de retour d'une gêne à un mollet). Surprises par la Jamaïque, les Bleues devront éviter d'autres mauvais résultats contre le Brésil et le Panama, si elles veulent se qualifier pour les phases finales de la compétition.