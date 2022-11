Equipe de France: Fofana va "tout faire pour gratter une place" dans le onze au Qatar

Passé en conférence de presse ce samedi, à trois jours de l'entrée en lice de la France en Coupe du monde face à l'Australie, Youssouf Fofana a témoigné de son envie de "gratter" une place de titulaire au cours de la compétition.

Convoqué pour la première fois en équipe de France en septembre dernier, Youssouf Fofana a validé sa place pour la Coupe du monde au Qatar. Le joueur de 23 ans peut prétendre à jouer un rôle au milieu de terrain, dégarni pour la compétition avec les absences de Paul Pogba et N'Golo Kanté, deux cadres du sacre en 2018.

Les Bleus de Didier Deschamps débuteront leur compétition ce mardi face à l'Australie. Sur la première mise en place, Youssouf Fofana n'était pas dans le onze, avec Antoine Griezmann dans une position de relayeur pour accompagner Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni.

"En tant que jeune joueur récemment arrivé, on vient pour découvrir cette belle compétition. Qu'on ait 23 ou 30 ans, la première Coupe du monde est toujours importante. En tant que compétiteur, je vais tout faire pour gratter ma place dans le 11, comme les 26 mais toujours dans le respect de mes coéquipiers", a répondu Fofana sur ses envies personnelles pour ces prochains jours.

"Je viens toujours sur la pointe des pieds"

Avec 22 depuis le début de saison avec le club du Rocher, Youssouf Fofana arrive en tout cas en forme. Ancien partenaire d'Aurélien Tchouaméni à l'AS Monaco, Youssouf Fofana n'était pas "forcément connu du grand public" au moment de son arrivée dans le groupe en septembre.

"Comme je l'ai dit, c'est le terrain qui parle. Après le premier match, tout le monde m'a 'validé'. Je viens toujours sur la pointe des pieds, a admis Fofana. Il y a des joueurs qui prennent de la place dans cette sélection et qui le méritent. On voit comment ces grands joueurs se préparent, pour prendre cette compétition du bon bout." Après le match contre l'Australie, l'équipe de France défiera le Danemark le 26 novembre et la Tunisie le 30.