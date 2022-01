Equipe de France: "Ils étaient méchants", Evra raconte les tensions avec Lizarazu ou Zidane

Invité de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, Patrice Evra s’est longuement épanché sur les tensions qui régnaient en Bleus entre les jeunes et les anciens au début des années 2000. L’ancien international, appuyé par Jérôme Rothen, regrette une vraie "méchanceté" de la part des tauliers, revenant sur des épisodes impliquant Bixente Lizarazu et Zinédine Zidane notamment.

En équipe de France comme ailleurs, les conflits générationnels ont parfois gangrené des groupes. Présent jeudi sur RMC dans l’émission "Rothen s’enflamme", Patrice Evra est revenu sur plusieurs épisodes étonnants dans le groupe France au début des années 2000, au milieu de la génération 98.

Le premier, en mai 2004. Alors que l’ancien international tricolore (81 sélections) connaissait sa première convocation, Thierry Henry présente au groupe celui qui explose à l’AS Monaco comme le "nouvel arrière gauche de l’équipe de France". Une étiquette que n’aurait pas vraiment goûté Bixente Lizarazu, encore titulaire au poste à l’époque. Dans son livre "I love this game", Evra assure même que l’actuel commentateur de TF1 ne lui a jamais adressé la parole ni serré la main durant toute sa carrière internationale.

"Je sais que Liza a essayé de mentir en disant qu’on n’a jamais eu de sélection ensemble. Jérôme (Rothen) peut en témoigner, c’était juste avant la finale de la Ligue des champions. Et là Thierry (Henry), alors que je n’avais jamais vu Lizarazu, lui dit que la relève était là, raconte Evra sur RMC. Liza me lance un regard en disant: « On t’a dit que j’avais pris ma retraite? ». Je suis arrivé, je lui ai dit bonjour, il ne m’a jamais salué. Je n’ai aucun problème avec Liza. En plus on joue le même poste, et je respecte vraiment sa carrière énorme en équipe de France ou en club avec le Bayern. Mais voilà, Thierry a fait une blague de mauvais goût. Cela a instauré… ensuite, je n’ai jamais discuté avec Liza."

"Il était en train de faire ses soins et Jérôme est arrivé pour lui dire bonjour. Zizou ne l’a même pas calculé !"

Si cet épisode semble avoir marqué Patrice Evra, qui n’aura finalement fait que croiser Bixente Lizarazu en Bleus – celui-ci a pris sa retraite internationale quelques mois plus tard, à l’issue de l’Euro 2004 –, Jérôme Rothen a tenu à rebondir sur cette anecdote pour attester de ce climat lourd en équipe de France à cette époque, surtout entre les tauliers et les petits nouveaux.

"J’ai eu quelques années avant (en 2003, ndlr) mon arrivée au milieu des champions du monde 1998, et il y en avait qui n’étaient pas sympas", assure l’ancien international aux 13 sélections. Des tensions confirmées par Evra, qui se souvient d’un (non) échange entre Zinédine Zidane et Rothen. "Il était en train de faire ses soins et Jérôme est arrivé pour lui dire bonjour. Zizou ne l’a même pas calculé ! (Rires). Je me suis dit: « Welcome! ». C’est vrai qu’ils étaient méchants."

"Tonton Pat" assure surtout que les hauts capés en Bleus avaient du mal à accepter les arrivées des jeunes en sélection. "Des mecs qui pour la plupart ne nous appelaient pas par nos prénoms", poursuit Rothen. "J’entendais qu’ils disaient aux autres: « Oh jeune! ». Mais moi, on m’aurait dit ça, je le montais en l’air direct, reprend Evra. On m’appelle par mon prénom. Mais là c’était de la méchanceté. Moi, quand des jeunes joueurs arrivent je les prends sous mon aile et je les conseille. Il y avait chez eux un côté: « C’est à nous l’équipe de France, et il n’y a pas de place pour vous »."