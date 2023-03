Equipe de France: "j’ai la haine", Kolo Muani revient sur son duel perdu face à Martinez en finale

Randal Kolo Muani (24 ans), attaquant de l’équipe de France, a de nouveau évoqué son duel perdu face à Emiliano Martinez à la dernière seconde de la prolongation de la finale de la Coupe du monde. Elle lui reste en travers de la gorge mais lui permet surtout de progresser.

Son action restera dans l’histoire. Et s’il dit en avoir "légèrement" marre d’en parler, Randal Kolo Muani (24 ans) est revenu sur ce face à face perdu contre Emiliano Martinez en finale de la Coupe du monde à la dernière seconde de la prolongation, dans une interview à L’Equipe. Sa frappe l’accompagne désormais quotidiennement mais lui sert davantage d'axe de progression. "Ça aurait pu changer ma vie, confie le joueur de Francfort. J'aurais préféré la mettre au fond, comme tout le monde, comme tous les Français, mais c'est arrivé et ce sont les aléas de la vie. Après, quand je la regarde encore, je trouve que j'ai pas mal de possibilités. Mais sur le terrain, ça va trop vite."

"Je suis très léger avec tout ça"

Il confie visionner très régulièrement ce duel parfois "trois ou quatre fois d'affilée. "Je suis très léger avec tout ça, ajoute-t-il. Cette action me donne envie de travailler devant le but. Je bosse et je pense que je suis en train de progresser. Ça va me donner le courage d'avancer pour la mettre la prochaine fois."

Il assure ne pas avoir été influencé par le positionnement de Martinez qui assure avoir tout fait our l’inciter à tirer du côté où il a arrêté le tir. "Non, c'est juste ce que j'avais décidé, poursuit-il. Après, il joue bien le coup parce qu'il fait un très bel arrêt." Depuis, l’ancien Nantais reconnaît tout de même conserver davantage son calme face aux gardiens adverses. Il estime que cette demi-seconde supplémentaire qu’il s’accorde aujourd’hui aurait fait la différence sur cette action. "Oui, assure-t-il. Je peux la décaler en diagonale pour Kylian (Mbappé), la lober, la tirer à gauche... Avec la vidéo, je vois tellement d'options."

"J'ai envie de passer à autre chose, conclut-il. Mais ça fait partie de mon métier. J'arrive à répondre, ce n'est pas comme si j'étais triste. Je ne vais pas l'oublier, jamais... On était à deux doigts de ramener la troisième étoile. Je ne vais pas mentir, j'ai la haine."