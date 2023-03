Equipe de France: Griezmann déçu de ne pas avoir été nommé capitaine? La réponse de Deschamps

Didier Deschamps a expliqué mardi pourquoi il avait choisi Kylian Mbappé plutôt que Antoine Griezmann comme nouveau capitaine de l'équipe de France. Le sélectionneur des Bleus ne veut pas opposer les deux joueurs offensifs et a rappelé le rôle important du cadre de 32 ans dans son groupe.

Joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, Hugo Lloris a raccroché après la Coupe du monde 2022 au Qatar. En annonçant sa retraite internationale, le gardien a aussi contraint Didier Deschamps à nommer un nouveau capitaine. Le sélectionneur a opté pour Kylian Mbappé plutôt qu'Antoine Griezmann pour le premier rassemblement post-Mondial et les matchs contre les Pays-Bas et l'Irlande lors des qualifications pour l'Euro 2024. Une décision qui n'est pas un choix contre le milieu offensif selon le technicien.

"Kylian remplissait toutes les cases pour l’être à un moment ou l’autre, c’est naturel et logique qu'il le soit, à partir du moment où lui le veut aussi, a expliqué le sélectionneur lors d'un entretien à Tout le Sport, ce mardi soir sur France 3. [Mbappé peut-il rassembler un maximum autour de lui?] Il le faisait déjà. Il ne faut pas que le costume soit trop grand, il faut avoir les épaules pour le porter, mais il n’y a pas de souci de ce côté-là."

Deschamps sur Griezmann: "Je lui ai toujours maintenu ma confiance pendant des périodes beaucoup plus difficiles"

Véritable leader de l'attaque tricolore, Kylian Mbappé possède le statut sportif ainsi que l'aura dans le vestiaire pour assumer le capitanat des Bleus. Parmi ses coéquipiers, Ibrahima Konaté a salué sa nomination, tout en affirmant ne pas avoir vu de mauvaise réaction de la part d'Antoine Griezmann après le choix de Didier Deschamps. Le sélectionneur a également insisté sur le statut du joueur de l'Atlético qui était en "finale" pour le capitanat avec la star du PSG.

"Il savait très bien qu’il avait la possibilité de l’être, j’ai échangé avec lui, mais malgré tout ce n’est pas donner à Kylian et enlever à Antoine, a encore justifié Didier Deschamps. Antoine, il a quelque chose en plus aussi, il a toujours été un joueur très important, je lui ai toujours maintenu ma confiance même pendant des périodes beaucoup plus difficiles pour lui. Antoine, de par ce qu’il fait sur le terrain, est un fédérateur dans le sens moteur. Il l’était, et il le restera à l’avenir."