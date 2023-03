Equipe de France: "Toujours un honneur d’être ici", lance Griezmann dans son discours d’anniversaire

Antoine Griezmann (32 ans) a fêté son anniversaire à Clairefontaine mardi lors du dîner avec ses coéquipiers et le staff. Avant d’entamer le gâteau, il a livré un discours rappelant son attachement aux Bleus, malgré sa déception de ne pas avoir été nommé capitaine.

Antoine Griezmann a fêté son 32e anniversaire dans des circonstances particulières, mardi. Le milieu de terrain avait appris la veille au soir qu’il ne serait pas le nouveau capitaine de l’équipe de France, Didier Deschamps lui préférant Kykian Mbappé. Déçu et marqué par cette décision, il a promis au staff qu’il resterait impliqué lors des deux matchs de cette fenêtre internationale, contre les Pays-Bas vendredi 20h45 au Stade de France), puis en Irlande le lundi suivant (20h45).

Une petite attention pour les trois novices

En attendant, le groupe lui a chanté "joyeux anniversaire" à la fin du dîner mardi soir pour accompagner le gâteau agrémenté de deux grosses bougies en son honneur. Le joueur de l’Atlético de Madrid a ensuite fait un petit discours, rappelant son attachement au maillot bleu. Avec une petite pensée pour les trois nouveaux venus: Brice Samba, Khephren Thuram et Jean-Clair Todibo.

"Toujours un honneur d'être ici, de représenter le football français et la France, a-t-il déclaré face à ses équipiers. Je vois que le gâteau s'améliore d'année en année. Merci le chef et bienvenue à Brice, Khephren et JC. Je vous ai préparé trois petits cadeaux, trois petites chansons." Une référence au traditionnel bizutage effectué quelques minutes plus tard par les trois nouveaux appelés devant les grands sourires de l’assemblée.

L’ambiance semblait légère malgré la déception de Griezmann de ne pas hériter du brassard de capitaine laissant vacant par Hugo Lloris. Il se contentera du rôle de vice-capitaine derrière Kylian Mbappé, les deux joueurs étant situés chacun à un bout de table lors du dîner. Dans Tout le Sport sur France 3, le sélectionneur a brièvement évoqué les états d’âme de Grizou.

"Il savait très bien qu’il avait la possibilité de l’être, j’ai échangé avec lui, mais malgré tout ce n’est pas donner à Kylian et enlever à Antoine, a encore justifié Didier Deschamps. Antoine, il a quelque chose en plus aussi, il a toujours été un joueur très important, je lui ai toujours maintenu ma confiance même pendant des périodes beaucoup plus difficiles pour lui. Antoine, de par ce qu’il fait sur le terrain, est un fédérateur dans le sens moteur. Il l’était, et il le restera à l’avenir."