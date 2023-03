Équipe de France: "Je vais devoir m'expliquer", dit Benzema après son clash avec Deschamps

Karim Benzema a fait savoir sur Instagram qu'il apporterait bientôt des explications, a priori par rapport à son conflit avec Didier Deschamps au Mondial 2022.

"Bon bah je vais devoir m'expliquer pour le peuple", a écrit Karim Benzema dans une story sur Instagram ce samedi soir. Cette publication survient au lendemain de sa réponse cinglante aux propos de Didier Deschamps sur son départ de l'équipe de France avant le début de la Coupe du monde 2022 et sur sa retraite internationale annoncée dans la foulée de la finale.

Karim Benzema sur Instagram, le 11 mars 2023 © Karim Benzema

"Mais quelle audace"

Didier Deschamps, dans une interview dévoilée le 10 mars par Le Parisien, a donné sa version des faits sur le forfait sur blessure de Karim Benzema avant l'entrée en lice des Bleus dans le Mondial au Qatar. "Karim m'a dit lui-même qu'il n'aurait pas été prêt", a affirmé le sélectionneur français.

"Quand Karim s'est blessé, notre médecin l'a accompagné à la clinique Aspetar pour passer une IRM, a également raconté Didier Deschamps. Karim a transmis les résultats à quelqu'un qui le suit à Madrid et qui lui a également donné un avis. Quand il est rentré à l'hôtel, il était déjà plus de minuit. J'ai rejoint Karim dans sa chambre avec notre docteur qui était venu me faire le compte rendu de l'IRM. (...) On est restés ensemble une vingtaine de minutes. En le quittant je lui dis: «Karim, il n'y a pas d'urgence. Tu organises ton retour avec le team manager». En me réveillant, j'apprends qu'il est parti".

Mais peu après la publication de cet entretien, Karim Benzema a exprimé son mécontentement sur Instagram. "Mais quelle audace", a répondu l'attaquant du Real Madrid avec un emoji clown.