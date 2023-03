Equipe de France: "Mais quelle audace", la réponse cinglante de Benzema à Deschamps sur son forfait à la Coupe du monde

L'attaquant du Real Madrid Karim Benzema ne partage visiblement pas les explications de Didier Deschamps dans Le Parisien au sujet de son forfait à la Coupe du monde 2022 au Qatar. L'ancien buteur s'est moqué du sélectionneur des Bleus dans deux stories postées vendredi soir sur Instagram.

Karim Benzema n'a pas mis beaucoup de temps pour répondre aux explications de Didier Deschamps sur son forfait à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Interrogé vendredi par Le Parisien, le sélectionneur de l'équipe de France a livré en longueur pour la première fois sa version des faits à propos de l'absence très commentée du joueur madrilène, touché au quadriceps avant le premier match des Bleus face à l'Australie. "Karim était meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui, a déclaré le technicien Basque. Il me dit : C’est mort. Le diagnostic de notre médecin rejoint celui qu’on lui a donné à Madrid. Au mieux, son retour à l’entraînement ne pouvait pas intervenir avant le 10 décembre." Et DD de poursuivre: "En le quittant je lui dis : Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager. En me réveillant, j'apprends qu'il est parti. C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte."

La réponse de Benzema à Deschamps © Instagram

La Story de Benzema en réponse à Deschamps © Instagram

"Sacré Didier"

Ces explications n'ont visiblement pas du tout convaincu le capitaine du Real Madrid. Tard ce vendredi soir, Karim Benzema a posté ces extraits de l'interview du Parisien dans une story Instagram en y ajoutant la mention : "Mais quelle audace", une phrase ponctuée d'un emoji clown. "Sacré Didier", a écrit le joueur aux 97 sélections dans une 2eme story dans laquelle un individu dans une voiture répète à plusieurs reprises le mot "menteur" dans une vidéo. L'attaquant de 35 ans a pris sa retraite internationale, ce qu'a confirmé Didier Deschamps ce vendredi.