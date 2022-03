Equipe de France: l'explosion de joie du vestiaire lensois après la convocation de Clauss

A 29 ans, Jonathan Clauss a été convoqué par la première fois par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. Une nouvelle accueillie avec joie et émotion par l'ensemble du vestiaire lensois.

Il était encore en deuxième division allemande il y a un an et demi. Il est désormais en équipe de France. Devenu un titulaire indiscutable au RC Lens et un des joueurs les plus performants à son poste en Europe (quatre buts et neuf passes décisives en 27 matchs de Ligue 1 cette saison), Jonathan Clauss goûte à 29 ans au bonheur suprême. Il vient d’être appelé par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs amicaux des Bleus, contre la Côte d’Ivoire (25 mars) et l’Afrique du Sud (29 mars).

Joie et émotion

Cette convocation, le latéral droit des Sang et Or l’espérait depuis déjà quelques semaines. Au moins autant que ses coéquipiers. Alors ce jeudi, un peu après 14h, quand Deschamps a prononcé son nom au moment de dévoiler sa liste, c'est tout le vestiaire lensois qui a explosé de joie. Clauss et ses partenaires ont regardé ensemble l’annonce des 23 joueurs retenus par Deschamps. C’est donc ensemble qu’ils ont vécu ce grand moment dans la carrière du natif de Strasbourg (voir la vidéo ci-dessus).

"Qu’il fasse ses premiers pas en sélection c’est quelque chose de magnifique, et de façon plus générale ça l’est aussi pour le club, a réagi auprès de L’Equipe l’entraîneur lensois Franck Haise. Ça remonte tout de même à quelques années la dernière fois où on a eu un Lensois en équipe de France donc pour le club c’est aussi un moment fort et important. Je n’ai pas pu dire un mot à Jonathan parce qu’ils (ses coéquipiers) ont chanté pendant dix minutes. J’ai applaudi avec eux. Il y avait beaucoup d’émotion. C’est toujours fort, il a eu beaucoup d’années difficiles, c’est un exemple magnifique."