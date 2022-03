Equipe de France: pourquoi Deschamps a appelé Clauss et Nkunku pour la première fois

Didier Deschamps a sélectionné deux nouveaux joueurs dans sa liste des 23 pour affronter la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud en la personne de Jonathan Clauss (RC Lens) et Christopher Nkunku (Leipzig). Il a justifié ces choix par leurs performances dans leurs clubs respectifs et afin de les tester avant les échéances officielles.

Le sélectionneur de l’équipe de France a fait appel à deux nouveaux joueurs pour les matchs amicaux face à la côte d’Ivoire le 25 mars à Marseille et l'Afrique du Sud le 29 mars à Lille. Auteur chacun de bonnes performances dans leur club de Lens et Leipzig, c’est ainsi que Jonathan Clauss et Christopher Nkunku ont gagné leur place dans le groupe selon Didier Deschamps.

"Ce sont deux joueurs performants avec leur club et qui auraient pu être appelés avant", a expliqué l’ancien entraîneur de l’OM avant de préciser qu’il avait également effectué "la comparaison avec les concurrents à leurs postes".

Didier Deschamps a également avancé l’argument des matchs amicaux, qui l’a convaincu de convoquer Clauss (29 ans) et Nkunku (24 ans): "C’est le moment de les voir pour avoir un peu plus de réponses sur les choix décisifs amenés à faire pour les futures échéances." Les échéances plus importantes dont parle le sélectionneur sont les rencontres officielles à venir en juin et septembre en Ligue des Nations et évidemment la Coupe du monde au Qatar en décembre 2022.

Nkunku dans l'axe, Clauss sera aussi jugé sur son travail défensif

Il s’est également penché sur la sélection du joueur de Leipzig (26 buts et 15 passes décisives cette saison) en expliquant qu’il méritait sa place "pour le contenu de ses matchs et son efficacité, comme le montrent ses très bonnes statistiques". Didier Deschamps a aussi précisé qu’il utiliserait l’ex joueur du PSG "au poste auquel il évolue à Leipzig, dans l’axe, quasiment en deuxième attaquant avec beaucoup de liberté et en étant plus proche du but".

Au sujet de Jonathan Clauss (quatre buts et neuf passes décisives cette saison), qui a pris la place Léo Dubois, Deschamps a rappelé qu’il ne fallait pas juger le poste de défenseur latéral uniquement "sur son apport offensif si c’est au détriment du travail défensif".