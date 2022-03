Equipe de France: la liste avec les grandes premières de Nkunku et Clauss

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a retenu un groupe de 23 joueurs pour les deux matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire (25 mars) et l’Afrique du Sud (29 mars). Christopher Nkunku et Jonathan Clauss sont appelés pour la première fois.

Didier Deschamps a lancé la dernière ligne droite de l’équipe de France vers la Coupe du monde, ce jeudi en dévoilant sa première liste de l’année 2022 pour les matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire (25 mars à Marseille) et l’Afrique du Sud (29 mars à Lille). Et le sélectionneur a opéré plusieurs choix marquants dans le groupe de 23 joueurs retenus. Il a retenu deux novices: l'arrière droit de Lens, Jonathan Clauss (29 ans) et l'attaquant Christopher Nkunku (24 ans), très en vue avec le RB Leipzig (26 buts en 38 matchs). Leurs noms étaient espérés par les supporters de leurs clubs depuis de longues semaines. Troisième meilleur passeur de Ligue 1 (9), Clauss évince du groupe le Lyonnais Léo Dubois, en difficulté actuellement.

Nkunku était aussi attendu avec les A où il croisera de nombreux anciens partenaires comme Presnel Kimpembe (de retour après avoir déclaré forfait en novembre), Adrien Rabiot, ou Kylian Mbappé. Il retrouvera aussi Mike Maignan (AC Milan), son ancien partenaire au centre de formation, qui revient comme gardien de numéro 2 après avoir déclaré forfait pour le dernier rassemblement. Alphonse Areola (West Ham), qui appartient toujours au club de la capitale, revient aussi comme numéro 3. Autre ancien parisien, Moussa Diaby (Leverkusen) est également présent.

Giroud absent mais toujours "sélectionnable"

Ce n'est pas le cas d’Ousmane Dembélé (24 ans, 27 sélections, 4 buts). Mis sur le touche par le Barça en janvier dernier en raison de sa situation contractuelle, l’ailier a retrouvé du temps de jeu sous les ordres de Xavi, qui a pris le contre-pied de ses dirigeants en l’alignant. Mais ce n'est pas encore suffisant pour retrouver "Dembouz" avec les Bleus pour la première fois depuis sa blessure à la cuisse face à la Hongrie lors du dernier Euro.

En forme avec l’AC Milan et toujours disponible pour la sélection, Olivier Giroud a de nouveau été oublié par Didier Deschamps, qui ne l’a plus appelé depuis l’Euro. Mais il reste "sélectionnable", a répété le sélectionneur. Blessé, Ferland Mendy (Real Madrid) est toujours absent à l'inverse de Lucas Digne (Aston Villa), remis d'une lésion musculaire. Kurt Zouma n’a pas été retenu quelques semaines après la polémiquée liée à la vidéo sur laquelle il maltraite son chat. Dayot Upamecano - qui "n'est pas dans la meilleure période de sa carrière", selon Deschamps - est également absent.

La liste des 23 joueurs: Areola, Lloris, Maignan - Clauss, Digne, L.Hernandez, T.Hernandez, Kimpembe, Koundé, Pavard, Varane - Guendouzi, Kanté, Pogba, Rabiot, Tchouaméni - Ben Yedder, Benzema, Coman, Diaby, Griezmann, Mbappé, Nkunku