Equipe de France: la FFF veut faire vacciner les Bleus avant l'Euro

Selon Le Parisien, la Fédération française de football pousse auprès du gouvernement pour que les Bleus puissent être vaccinés avant l'Euro (11 juin-11 juillet). Mais rien ne dit qu'elle aura gain de cause.

La Fédération française de football veut visiblement éviter d'avoir à gérer un cluster parmi les troupes de Didier Deschamps en plein Euro (11 juin-11 juillet). Selon Le Parisien, l'instance a récemment sollicité les autorités gouvernementales pour que les Bleus soient vaccinés avant le début de la compétition.

Une sorte de priorité à laquelle ont déjà droit les joueurs italiens, par exemple, mais aussi les athlètes olympiques français, qui seront au contact de milliers d'autres sportifs étrangers au Japon l'été prochain. Mais, toujours d'après Le Parisien, rien ne dit que la FFF sera entendue et qu'Antoine Griezmann et ses camarades auront leur(s) injection(s) d'ici début-juin. Et ce pour plusieurs raisons.

La première concerne le timing. Le championnat d'Europe débute dans un peu plus d'un mois, ce qui laisse peu de temps pour recevoir un premier vaccin puis une seconde dose. D'autant que - c'est l'autre raison - les internationaux français évoluent pour la plupart à l'étranger, et sont actuellement en train d'enchaîner les matchs capitaux avec leurs clubs respectifs.

5.000 spectateurs pour France-Bulgarie le 8 juin ?

Par ailleurs, L'Equipe indique que la Fédération aimerait une dérogation pour pouvoir accueillir davantage de spectateurs - 5.000 au lieu de 1.000 - lors du match amical France-Bulgarie le 8 juin au Stade de France. Et pour cause, l'affiche tombe la veille de la date à laquelle le gouvernement prévoit un nouvel assouplissement des mesures sanitaires, avec le couvre-feu décalé à 23h et le passage à une jauge de 5.000 personnes pour les événements sportifs ou culturels. Des spectateurs qui devront, pour rappel, présenter un test PCR négatif ou un certificat de vaccination.