Équipe de France: la liste pour l'Euro devrait être dévoilée le 18 mai, avec une grosse nouveauté

La liste des joueurs retenus en équipe de France pour l'Euro 2021 sera communiquée le 18 mai par Didier Deschamps, selon L'Équipe. Cette annonce sera faite sur TF1 et M6, diffuseurs en clair de la compétition. Une première.

La liste des Bleus sera dévoilée dans moins d'un mois. Didier Deschamps donnera le 18 mai la liste des joueurs retenus pour disputer l'Euro (11 juin-11 juillet) avec l'équipe de France masculine, selon une information rapportée ce mercredi par L'Équipe.

Comme le veut la tradition, cette annonce sera réalisée le soir à la télévision. Co-diffuseurs en clair de la compétition, TF1 et M6 devraient retransmettre ensemble l'intervention de Didier Deschamps, toujours selon le quhotidien. Il s'agirait dans ce cas d'une première.

Avec 23 joueurs ou plus?

Pour les précédentes compétitions, Didier Deschamps annonçait une liste de 23 joueurs et les noms des réservistes appelés à pallier d'éventuels blessures de dernière minute (jusqu'au début de la compétition). Mais il se pourrait cette fois que la liste soit ouverte à quelques joueurs supplémentaires.

Face à la pandémie de coronavirus, l'UEFA a fait savoir début avril qu'elle envisageait d'élargir les listes à 25 ou 26 joueurs. Cela permettrait aux sélections d'être moins fragilisées par d'éventuels cas positifs durant le tournoi.

Après la victoire en Bosnie-Herzégovine, fin mars dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps avait dit être favorable à une telle mesure: "Si l’UEFA se penche sur le fait de pouvoir élargir la liste, ce serait une bonne chose, à condition évidemment qu’elle puisse être de deux trois joueurs en plus, et que tous puissent être sur la feuille de match. Parce qu’avec les conditions sanitaires qu’on a aujourd’hui, on ne va pas se prendre pour des êtres supérieurs".