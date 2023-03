Equipe de France: la réponse pleine d'ironie de Maignan au sujet des nouvelles règles sur pénalty

Alors que des mises à jour vont être introduites dans le règlement de l'IFAB au 1er juillet, Mike Maignan a critiqué celles concernant les pénaltys, qui ne donne pas la part belle aux gardiens.

Les nouvelles mises à jour du règlement décidées par l'IFAB pour le 1er juillet ne plaisent pas à tout le monde. Ce vendredi, l'instance qui détermine les lois du jeu en a modifié plusieurs pour la saison prochaine. Notamment celle indiquant que "le gardien ne peut agir de manière à distraire abusivement le tireur, par exemple en retardant l’exécution du penalty ou en touchant les poteaux, la barre transversale ou les filets."

Traduction: le gardien doit "respecter le jeu et l'adversaire" avant que le tireur frappe son pénalty. Une modification qui a moyennement plu à Mike Maignan, auteur d'un arrêt dans l'exercice ce vendredi face aux Pays-Bas au Stade de France (4-0).

13 arrêts en carrière

"Nouvelles règles de l'IFAB pour les penalties en 2026: les gardiens devront être de dos au moment du tir. En cas d'arrêt, coup-franc indirect", a écrit le portier de l'AC Milan sur Twitter, non sans ironie. L'international français (6 sélections) est très en réussite sur pénalty depuis le début de sa carrière. En 44 face à face, l'ancien Lillois en a arrêté 13, dont deux cette saison. Il affiche un taux de réussite de 29,5% dans l'exercice.

Pour son premier match en tant que numéro un en sélection, le Milanais a parfaitement répondu présent, non seulement avec ses arrêts, mais aussi avec son jeu au pied. Un baptême du feu qui a convaincu Didier Deschamps. "C'est Mike ! Je n'avais pas de doute sur sa capacité, a souligné le sélectionneur en conférence de presse. Il a eu une blessure (de septembre à février, qui lui a fait manquer la Coupe du monde au Qatar, ndlr) mais que ce soit ses qualités de gardien ou son mental... C’est un leader, totale confiance. Ça s'est très bien passé et il y a en plus ce penalty arrêté. Je n’avais aucune inquiétude."