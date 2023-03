Déstabilisation des tireurs de pénalty, décompte des célébrations… Ce qui va changer dans le règlement au 1er juillet

L’IFAB, instance qui détermine les lois du football, a publié plusieurs modifications de ses règles qui entreront en entreront en vigueur le 1er juillet, dont celle interdisant aux gardiens de distraire abusivement les tireurs adverses sur penalty.

Une jurisprudence Emiliano Martinez? Trois mois après les facéties de l’Argentin face aux tireurs néerlandais puis français lors de la dernière finale de la Coupe du monde (sur le penalty de Mbappé en prolongation, puis lors de la séance de tirs au but), l’IFAB vient d'actualiser sa règle sur le comportement des gardiens face aux tireurs de penalties adverses.

L’instance, qui détermine les lois du jeu, en a modifié plusieurs pour la saison prochaine (le nouveau règlement entrera en vigueur le 1er juillet) dont la 14 indiquant que "le gardien ne peut agir de manière à distraire abusivement le tireur, par exemple en retardant l’exécution du penalty ou en touchant les poteaux, la barre transversale ou les filets".

Réduire les abus et le gain de temps

Il s’agit d’un léger amendement au texte déjà existant qui disait que "le gardien de but doit rester sur sa ligne de but, face au tireur, et entre les poteaux et ne toucher ni les poteaux ni la barre transversale ni les filets de but avant que le tir soit effectué." La subtilité apportée à la nouvelle règle réside dans la notion "d’abus" et de gain de temps du gardien, appelé à rester raisonnable sans que l’on sache vraiment à quelle sanction il s’expose. "Clarification que le gardien doit veiller à respecter le jeu et l’adversaire en évitant de distraire abusivement le tireur", précise l’IFAB.

Au total, l’IFAB précise ou modifie neuf lois pour la saison prochaine, dont la 11 pour distinguer les "actions délibérées" des "déviations" sur les hors-jeu. "Cette formulation supplémentaire clarifie les directives permettant de distinguer les concepts de ‘action délibérée’ et de ‘déviation’ en partant du principe qu’un joueur en position manifeste de hors-jeu ne devrait pas pouvoir être systématiquement remis en jeu lorsqu’un adversaire se déplace et touche le ballon."

Parmi les autres actualisations, celle de la loi 7 sur la durée d'un match: parmi les éléments à prendre en compte pour le temps additionnel, l'arbitre devra désormais s'attarder sur les célébrations de but, ce qui n'était pas le cas (étonnamment) jusqu'à présent.