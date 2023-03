France - Pays-Bas: un clean-sheet et un penalty arrêté, la première impeccable de Maignan en tant que numéro 1

Mike Maignan disputait ce vendredi soir contre les Pays-Bas en qualification pour l’Euro 2024 (4-0) sa première rencontre en tant que gardien numéro 1 des Bleus. Serein tout au long de la rencontre, le portier de l’AC Milan a même arrêté un penalty dans le temps additionnel.

Kylian Mbappé n’est pas le seul à s'être montré à la hauteur du rendez-vous. Si l’attaquant a parfaitement géré sa grande première en tant que capitaine, Mike Maignan a également répondu présent dans un match où il était particulièrement attendu.

Ce vendredi soir, face aux Pays-Bas dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024 (4-0), le Milanais avait la lourde tâche de succéder à Hugo Lloris, parti à la retraite internationale, dans ce rôle de gardien N°1 de l’équipe de France. Et autant dire que l’ancien Lillois (27 ans) a monté qu’il avait les épaules pour assumer une telle responsabilité.

Décisif sur penalty

Serein dans sa cage, impeccable dans ses relances au pied et très propre dans ses prises de balles pour faire face aux quelques assauts néerlandais, il a conclu sa rencontre de la meilleure des manières en arrêtant un penalty de Memphis Depay dans le temps additionnel. Si l'attaquant de l’Atlético de Madrid s’est un peu manqué sur le coup, Maignan a eu le mérite de partir du bon côté.

"C'était un duel psychologique, je voulais prendre le plus de place possible, a détaille Mike Maignan auprès de la Chaine L'Equipe. En fin de match comme ça, l'équipe avait beaucoup travaillé. Je n'avais pas touché beaucoup de ballons et l'équipe méritait de repartir avec un clean-sheet", a-t-il poursuivi, tout en refusant l'étiquette de "titulaire indiscutable".

A l'issue de la rencontre, capitaine Mbappé a de son côté tenu à féliciter son gardien. "On ne voulait pas prendre de buts aujourd’hui pour que tout le monde soit content. Je sais que c’est important pour Mike de ne pas prendre de but, a confié l'attaquant au micro de TF1. C’est la première fois qu’il est numéro un, il commence par un clean-sheet et c’est super pour lui. J’espère que ça va lui donner beaucoup de confiance parce que nous on est tous derrière lui." Pour une grande première, il pouvait difficilement rêve mieux.