Equipe de France: La situation de Griezmann suscite l'inquiétude, notamment du principal intéressé

Antoine Griezmann ne joue que 30 minutes par matchs pour de sombres histoires contractuelles entre l'Atlético et le Barça. Pas l'idée à une semaine de la liste de Deschamps et à deux mois de la Coupe du monde.

Après avoir encore endossé le costume de sauveur et offert la victoire à l'Atlético d'une tête à la 11e minute des arrêts de jeu en Ligue des champions, Antoine Griezmann est resté très évasif sur sa situation devant la presse. "Il faut demander au coach. Moi je suis là pour faire mon job. Le seul truc que je peux faire c'est entrer comme aujourd'hui et essayer de faire la différence, après on verra."

Car si Griezmann veut plus de temps de jeu, Diego Simeone n'est pas forcément disposé à lui en donner, pour des raisons contractuelles, mais pas seulement. "On voit la réalité, et c'est qu'en 30 minutes il joue très bien, note-t-il. En 60 minutes on ne sait pas... Je regarde ces réalités."

Une place de titulaire menacée par Nkunku ou Dembélé

En privé, Antoine Griezmann se pose beaucoup de questions… surtout qu’en Bleu Nkunku, meilleur joueur de Bundesliga la saison dernière prend de l’ampleur et Ousmane Dembélé qui revient à son meilleur niveau (il a été comparé par Xavi à Neymar version Barcelone dans les 1 contre 1).

Dans l’entourage de l’équipe de France, on assure que Didier Deschamps garde toute sa confiance à celui qui avait joué un rôle si central en 2016 et 2018. Il sera convoqué la semaine prochaine lors de la liste de Deschamps pour les deux matchs fin septembre contre l'Autriche et au Danemark. En revanche qu’en sera-t-il de son temps de jeu en bleu si sa présence sur le terrain avec l'Atlético reste toujours aussi lacunaire avant la coupe du monde?