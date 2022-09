Atlético: Simeone s'interroge sur le rendement de Griezmann s'il jouait plus

Le nouveau but d’Antoine Griezmann, encore entré à l’heure de jeu, ne poussera pas Diego Simeone à offrir plus de temps de jeu au Français, comme il l’a confirmé mercredi après la victoire de l’Atlético de Madrid contre Porto (2-1).

De nouveau remplaçant et de nouveau buteur. Antoine Griezmann (31 ans) a encore vécu une soirée aux émotions contrastées, mercredi. C’est lui qui a offert la victoire à son équipe au bout des arrêts de jeu face à Porto (2-1) en Ligue des champions, après être entré sur le terrain à l’heure de jeu, comme c’est le cas depuis le début de saison. S’il ne l’a pas officiellement reconnu, Diego Simeone se plie aux ordres de ses dirigeants dans le bras de fer engagé avec ceux du Barça sur le montant de l’option d’achat fixé dans le cadre du prêt de deux ans de Griezmann à l’Atlético.

L’Atlético veut tout faire pour éviter de payer la clause de 40 millions d’euros qui sera active en fin de saison si Griezmann joue plus de 45 minutes dans 50% des matchs sur les deux exercices. Comme son ratio est monté à 81% lors de sa première année en prêt, les Colchoneros s’activent à faire baisser la note pour éviter de régler l’addition.

"On voit la réalité, et c'est qu'en 30 minutes il joue très bien. En 60 minutes on ne sait pas..."

Interrogé après chaque match sur la possibilité d’offrir un temps de jeu plus conséquent à l’international français, le technicien s’en sort toujours avec une pirouette. Mercredi, il a rappelé le rendement moyen de son joueur la saison dernière (une disette de six mois en Liga). "Nous sommes ensemble depuis de nombreuses années, il y a de l'affection, mais au-delà il y a une réalité, les chiffres, a rappelé le Cholo. Sa dernière saison a été irrégulière, mais on espère qu'il est fort dans la tête. Dans ces moments, il nous sert comme nous l'utilisons et il le démontre dans la qualité des minutes vous voyez la hiérarchie."

Il s’est aussi interrogé sur le rendement de son attaquant s’il jouait davantage. "On voit la réalité, et c'est qu'en 30 minutes il joue très bien, note-t-il. En 60 minutes on ne sait pas... Je regarde ces réalités." Auteur de trois buts en cinq matchs, Griezmann s’accommode tant bien que mal de cette situation. "Il est clair que j’aimerais jouer plus, mais je dois faire le maximum durant les minutes que l’on me donne", a-t-il confié à la télévision espagnole. Interrogé sur les raisons de son temps de jeu limité, il a botté en touche. "Il faut demander au coach, a-t-il répondu sur Canal+. Moi je suis là pour faire mon job. Après, le seul truc que je peux faire c’est de rentrer comme aujourd’hui, d’essayer de faire la différence et puis après on verra."