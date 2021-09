Equipe de France: la tristesse de Le Sommer, pas convoquée par Diacre

La sélectionneure de l'équipe de France, Corinne Diacre, a choisi de ne pas convoquer Amandine Henry, ni Eugénie Le Sommer pour le début des qualifications au Mondial 2023 en septembre. Une décision que ne semble pas comprendre la meilleure buteuse de l'histoire des Bleues.

Pas d’Amandine Henry, et pas d’Eugénie Le Sommer. Corinne Diacre a décidé de se passer une nouvelle fois de son ancienne capitaine et de la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France pour le début des qualifications au Mondial 2023 en septembre. L'absence de Henry n’est pas vraiment une surprise, tant ses relations avec la sélectionneure des Bleus se sont détériorées ces derniers mois.

La Lyonnaise n’avait déjà pas été retenue en juin dernier pour affronter l’Allemagne en amical. Un match que Le Sommer avait également raté, à cause d’une blessure. Depuis, l'attaquante de 32 ans a rejoint pour six mois en prêt l'OL Reign, franchise lyonnaise située aux Etats-Unis. Et elle s’attendait visiblement à être convoquée pour défier la Grèce et la Slovénie les 17 et 21 septembre. Sur ses réseaux sociaux, elle a réagi à sa non-convocation par un emoji témoignant de sa tristesse et par un petit texte dans laquelle elle exprime ressentir "beaucoup de déception." "Je continuerai comme je l’ai toujours fait pendant ma carrière de travailler dur et de tout donner avec mon club pour y retourner. Merci pour votre soutien", a-t-elle commenté.

"Je suis à la disposition de l'équipe de France et je le resterai. Je vais dans l'un des championnats les plus compétitifs, l'un des meilleurs du monde. Le plus important, c'est d'être performante, de jouer. Ce sera les choix de la sélectionneuse. Mais je ne vais pas là-bas pour dire au revoir à l'équipe de France, bien au contraire", avait-elle expliqué en mai dernier dans les colonnes de L’Equipe, le regard tourné vers l’Euro à venir en Angleterre (du 6 au 31 juillet 2022).

"Un choix à un instant T", selon Diacre

Interrogée sur les absences de Le Sommer et Henry ce jeudi en conférence de presse, Diacre a évoqué un "choix à un instant T". "Vous savez que la sélection d'aujourd'hui sera différente de celle du mois d'octobre. Pour faire cette liste, j'ai décidé de rester sur la continuité de la fin de saison dernière en essayant d'allier du mieux possible des joueuses d'expérience et de la jeunesse. C'est un groupe élargi de 25 joueuses parce que nous avons deux déplacements à la suite. Concernant Eugénie, le fait qu'elle soit aux Etats-Unis n'a pas du tout influencé mon choix du moment, mon choix du jour. Je regarde ses matchs", a-t-elle précisé.

Avec 175 sélections, Le Sommer est la cinquième Française la plus capée de l'histoire. Celle qui détient le record de buts marqués sous le maillot tricolore, avec 86 unités, a trouvé le chemin des filets à trois reprises en douze rencontres disputées depuis son arrivée à l'OL Reign.