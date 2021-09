Equipe de France: Diacre salue le travail de Deschamps après l'Euro raté des Bleus

En conférence de presse pour annoncer son groupe pour les deux matchs de qualification à la Coupe du monde 2023, Corinne Diacre s’est également exprimée sur les derniers résultats des hommes. La technicienne a défendu Didier Deschamps et estime que le groupe masculin est en bonne voie pour jouer le prochain Mondial, malgré l'échec de l'Euro.

Un soutien entre collègues. En marge de l'annonce de la liste des 25 joueuses pour les deux matchs de qualification à la Coupe du monde 2023, Corinne Diacre est revenue sur l'Euro 2021 des garçons et a apporté son soutien à son homologue Didier Deschamps.

"J'ai eu la chance de voir les deux matchs en Hongrie et leur match contre la Suisse. C'était un Euro difficile, mais les compétitions se suivent et ne se ressemblent pas. Pour Didier, cela a été difficile mais il a su rebondir sur ce dernier match avec une belle victoire contre la Finlande, note la sélectionneure. Il y a des moments où cela se passe bien, ils l'ont vécu avec la Coupe du monde 2018. Cette année, cela a été plus difficile mais ils sont toujours en course pour se qualifier pour la Coupe du monde. Didier a su trouver les mots et ce qu'il fallait mettre en place comme système. Cela a fonctionné mardi soir, ils sont sur la bonne voie."

Les Bleues doivent aussi faire mieux

Si les garçons ont connu la gloire en 2018, l'équipe de France féminine attend toujours son heure. Eliminées en quart de la Coupe du monde en France par les Etats-Unis (2019) et lors du dernier Euro par l'Angleterre (2017), non qualifiées pour les JO de Tokyo, les Bleues sont à la recherche d'un tournoi référence depuis leur quatrième place lors du Mondial 2011 et les JO de Londres.

Pour cela, Corinne Diacre continue d'allier jeunesse et expérience, sans Amandine Henry et Eugénie Le Sommer, boudées une nouvelle fois par la sélectionneure.

"Travailler sur un socle c'est bien, mais apporter un peu de fraîcheur fait du bien. Cela se voit chez nous, cela permet d'aller chercher d'autres performances. Pour le staff, ça permet d'avoir d'autres solutions", s'est défendue l'ancienne technicienne de Clermont. En poste depuis août 2017, Corinne Diacre détient le meilleur bilan de l'histoire à la tête des Bleues (36 victoires, cinq nuls et cinq défaites), mais la sélectionneure est surtout attendue dans les grands tournois. Cela tombe bien, l'Euro arrive dans dix mois...