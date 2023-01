TOUT COMPRENDRE - Pourquoi le forfait de Benzema pour la Coupe du monde a tourné à l'affaire chez les Bleus

Le 19 décembre, le jour de ses 35 ans, Karim Benzema a annoncé la fin de sa carrière internationale, après une longue aventure constituée de hauts et de bas chez les Bleus, et marquée par cette Coupe du monde au Qatar ratée sur blessure. Un forfait qui continue de poser plusieurs questions.

• Dans quel état est arrivé Karim Benzema en équipe de France avant le Mondial ?

"J'ai échangé avec lui pour avoir les tenants et les aboutissants. Et il n'y a pas d'inquiétude sur sa situation par rapport à nos échéances." Lorsqu’il dévoile sa liste pour le Mondial le 9 novembre sur TF1, Didier Deschamps se veut rassurant. A l’écouter, Karim Benzema est prêt pour ce qui doit être l’un des derniers grands défis de son immense carrière. Il règne pourtant un certain flou. Freiné par une gêne musculaire depuis plusieurs semaines, le Ballon d’or vient de manquer plusieurs matchs avec le Real. Après avoir joué moins d’une demi-heure en Ligue des champions contre le Celtic le 2 novembre, il a dû renoncer aux deux rencontres suivantes en Liga. "Il est très vigilant. Ce n'est pas quelqu'un qui reste sur une table de soins. Il n'y a pas de risque à prendre, mais il n'y a pas d'inquiétude par rapport à la semaine prochaine", précise Deschamps. Benzema lui-même affiche sa sérénité sur Prime Video, deux jours après l’annonce de la liste : "Je serai en forme, prêt physiquement et mentalement." Ce qui n’empêche pas Deschamps d’appeler Marcus Thuram en renfort dès le 14 novembre.

• Pourquoi a-t-il déclaré forfait pour la Coupe du monde ?

Il est aux alentours de 23h, en France, lorsque la nouvelle tombe le 19 novembre. A l’entraînement, Benzema a ressenti une gêne au niveau de son quadriceps gauche. Le staff comprend qu’il ne sera pas présent pour l’entrée en lice des Bleus face à l’Australie trois jours plus tard. Accompagné par le docteur des Bleus, Franck Le Gall, il rejoint le centre médical d'Aspetar de Doha pour passer des examens qui confirment ce qui était redouté : non seulement il est forfait pour le premier match, mais il l’est surtout pour l’ensemble du tournoi. Son Mondial prend fin avant même d’avoir débuté. Cette fois, c’est le quadriceps gauche qui a lâché. Avant, c’est plutôt l’ischio de sa cuisse gauche qui l’embêtait. "Il est allé passer une IRM (…) qui a malheureusement confirmé une lésion du droit fémoral, qui nécessitera un délai de convalescence de trois semaines", annonce la FFF. Benzema réagit lui aussi : "De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du monde. Merci pour tous vos messages de soutien."

• Pourquoi Deschamps ne l'a pas remplacé ?

Alors que la Fifa permet aux sélectionneurs d'opérer des changements dans leur liste en cas de blessure sérieuse jusqu'à la veille de leur entrée en lice dans le tournoi, Deschamps fait le choix de ne pas remplacer Benzema. Tout en défendant sa gestion de l’ancien Lyonnais. "C’est évidemment un gros coup dur, dit-il le 20 novembre au micro de Téléfoot. Karim avait tout fait (pour revenir), nous aussi. Il était en séance et sur un geste quasi anodin, il a ressenti une douleur musculaire. (…) Je sais que vous êtes à la recherche de polémiques, mais tout a été fait (pour le retour de Benzema). C’est arrivé dans le jeu, tout était sous contrôle, il passait une étape de plus. Ce n’est même pas sur une accélération ou une frappe. Ça peut arriver, ce n’est jamais le bon moment, ce n’est pas une rechute. Il a un souci de l’autre côté, qui l’empêche de rester avec nous." Précédemment, Deschamps avait pourtant remplacé Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku, blessés, par Axel Disasi et Randal Kolo Muani.

• Comment s’est déroulé son départ ?

Dès l’annonce de son forfait, des questions se posent : Benzema a-t-il repris trop tôt avec le Real en C1 ? La "fatigue musculaire" évoquée en octobre-novembre par son club cachait-elle quelque chose de plus grave ? Le joueur a-t-il tout dit au staff des Bleus sur son état de forme ? Pourquoi ne pas avoir attendu un peu plus longtemps avant de le réintégrer aux séances collectives des Bleus ? Benzema, lui, est contrarié. Comme expliqué par RMC Sport, il estime d'abord avoir été pressé de reprendre rapidement. Deschamps voulait que tout le monde soit prêt pour le premier match contre l’Australie, ce qui n’était pas complètement le cas de Raphaël Varane, qui n'a joué qu'à partir de la deuxième rencontre face au Danemark. Benzema aurait sans doute aimé que le staff soit plus patient avec lui aussi. Il n’a pas non plus apprécié les conditions de son départ précipité. Selon lui, il a été invité par le staff des Bleus à quitter Doha dans la foulée de son forfait. Pensait-il pouvoir revenir avant la fin du Mondial ? C’est une possibilité. Tout cela a créé beaucoup de frustration chez le Madrilène. Ce qui est factuel, c’est qu’il n’y a pas vraiment eu d’adieu au moment du départ de Benzema, au petit matin. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s’entendait pas avec ses coéquipiers.

• Pourquoi le forfait de Benzema est-il devenu une vraie affaire ?

Même après son départ du Qatar, le sujet Benzema continue de beaucoup faire parler. Ce qui a le don de tendre Deschamps, et c’est un euphémisme. A plusieurs reprises, des journalistes cherchent à savoir s'il est envisageable de le voir revenir en fin de compétition, notamment pour la finale le 18 décembre. Réponse de Deschamps avant le choc France-Argentine : "Vous vous passez le mot entre journalistes étrangers ? Si je ne réponds pas, vous allez dire que je suis énervé. J'ai des joueurs qui ont été blessés avant. Karim en fait partie. Le dernier à s'être blessé, c'est Lucas Hernandez. Depuis, j'ai 24 joueurs à gérer et vous les connaissez. Poser la question vis-à-vis de ces joueurs-là, si je peux me permettre, c'est pour le moins maladroit, voire un peu plus." Benzema, lui, entretient une communication assez floue sur ses réseaux sociaux, même s’il poste un message clair de soutien pour les Bleus à quelques heures du coup d’envoi de la finale. Le lendemain, il annonce sa retraite internationale à 35 ans. La conclusion d’une histoire tourmentée jusqu’au bout avec la sélection.

• Aurait-il pu rejouer au cours du Mondial ?

Le forfait de Benzema reste une énigme aux yeux de son clan. Karim Djaziri, conseiller historique du joueur du Real, assure que l’attaquant aurait pu rester avec l’effectif français durant la compétition, d’autant qu’il n’a pas été remplacé. Car selon lui, il aurait été apte à jouer au moins à partir du huitième de finale contre la Pologne (3-1). Le 27 décembre, il publie un message sur son compte Twitter assurant avoir obtenu l’avis de spécialistes appuyant sa version. "Je pose ça là mais avant ça j’ai consulté trois spécialistes qui confirment le diagnostic que Benzema aurait pu être apte à partir des huitièmes pour au moins être sur le banc, assure Djaziri. Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ?" Parti quelques jours en vacances à la Réunion, avant de rentrer à Madrid et de reprendre l’entraînement avec son club le 10 décembre, Benzema rejoue le 15 décembre en amical. Ce qui fait dire à l’équipe de France qu’il est impossible d’affirmer qu’il aurait pu jouer le quart de finale contre l’Angleterre (le 10 décembre) et que ce calendrier confirme que le diagnostic posé par le staff médical des Bleus était le bon.

• Qu'a dit Daniel Riolo sur les coulisses du forfait de Benzema ?

Dans l’After mercredi sur RMC, Daniel Riolo, éditorialiste et journaliste pour RMC Sport, a dévoilé les coulisses du forfait de Benzema en critiquant la gestion de Deschamps et les egos de certains cadres. "Benzema est allé à Aspetar, on l’a très mal géré, a-t-il affirmé. Samir Nasri (qui a critiqué la gestion du cas Benzema par le staff) a eu raison dans ce qu’il a dit. On lui a demandé de forcer un peu à l’entraînement alors que lui ne voulait pas, toujours dans sa réflexion de ‘je sais gérer mon corps’. Il a forcé plus que ce qu’il aurait dû et il s’est de nouveau blessé. Les clichés qui ont circulé sur les réseaux sociaux, je les ai fait analyser par des médecins du sport. On m’a dit que c’était une forme de rechute et que le faire jouer en huitième de finale, c’est une prise de risque mais qu’il aurait pu être sur le banc et même entrer en cas d’extrême nécessité. Mais en quart de finale, il aurait été totalement opérationnel." Et d’ajouter : "Quand ils sortent Benzema et que le médecin de l’équipe de France dit: ‘c’est bon, t’es blessé, tu t’en vas’ et qu’on lui prend un avion à 6h du mat… C’est bizarre la façon dont on dit à un mec qu’on rappelle en équipe de France: ‘tu pars dans la nuit’. Il est parti, d’où son silence dans les semaines qui ont suivi." D’après Daniel Riolo, "certains joueurs de l’équipe de France n’étaient pas mécontents de le voir partir : Griezmann, Lloris, Giroud. Mbappé, ça ne lui faisait ni chaud, ni froid. Il y avait des cadres qui n’étaient pas mécontents de voir partir Benzema parce qu’il prenait un petit peu de place."

• Que répond le staff de l'équipe de France ?

Au lendemain des révélations de Daniel Riolo, l’entourage des Bleus a tenu à apporter un autre éclairage auprès de RMC, jeudi. Du côté de l’équipe de France, on explique notamment que c’est Benzema qui a décidé de quitter au plus vite le Qatar après son forfait pour rentrer à Madrid et que son assistante personnelle, présente à Doha, s’est même démenée pour lui trouver un avion privé. Le point de vue de l'équipe de France est de dire que la FFF n’a pas laissé Benzema se débrouiller seul et que le billet d’avion lui a été payé. Elle ajoute qu’il aurait pu rester plus longtemps au camp de base des Bleus pour saluer ses coéquipiers mais que c’était son choix de rejoindre aussi vite Madrid. "On n’allait tout de même pas réveiller tous les joueurs à 5h du matin pour faire une haie d’honneur à Benzema", dit un proche des Bleus. L’entourage de l’équipe de France assure par ailleurs c’est Benzema qui a lui-même souhaité accélérer ses courses le jour où il s’est blessé et qu’il y a eu des soucis de communication dès les semaines précédentes. Pour l'encadrement des Bleus, il y avait clairement un loup concernant les pépins physiques de Benzema.