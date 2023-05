Equipe de France: "Lacazette fait partie des sélectionnables", assure Deschamps... qui ne l'a pas convoqué

Didier Deschamps n'a pas convoqué Alexandre Lacazette pour le prochain rassemblement des Bleus et a justifié, en conférence le presse, le choix de se passer du deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Un joueur encore "sélectionnable", assure le coach de l'équipe de France.

Alexandre Lacazette n'a plus été convoqué en équipe de France depuis près de six ans. La dernière de ses 16 sélections remonte en novembre 2017 : l'attaquant d'Arsenal à l'époque avait inscrit un doublé. Depuis, plus rien. Et malgré son excellente saison en Ligue 1, où le capitaine de l'OL s'est montré ultradécisif (27 buts et 5 passes décisives en 34 matchs de championnat), le buteur des Gones n'a toujours pas eu les faveurs de Didier Deschamps.

"Tant mieux pour lui (les 27 buts). Après, s'il a marqué autant, c'est certainement parce qu'il joue plus que la saison dernière aussi. Mais bravo à lui, à son club", a commenté le sélectionneur des Bleus en conférence de presse, confirmant par ailleurs que les chances de Lacazette d'être appelé dans le futur ne sont pas nulles, malgré les longues années de bannissement.

Le duo Giroud-Kolo Muani devant Lacazette

"Alex a toujours eu cette qualité d'efficacité, il fait une très bonne saison, il fait partie des sélectionnables et des préselectionnés", a poursuivi Deschamps. "Après, il y a une concurrence au poste avec des joueurs qui ont répondu et continuent de répondre à mes attentes et aux attentes de l'équipe de France. Je ne vais pas en mettre trois, quatre, cinq au même poste, ça n'a pas trop de sens. Chaque poste est doublé et aujourd'hui, Olivier Giroud et Randal Kolo Muani sont les deux qui occupent ce poste-là. Mais de par ce qu'il fait, on continue de le suivre", a assuré le sélectionneur. C'est tout à fait remarquable : les défenseurs de Ligue 1, eux, n'y arrivent pas.