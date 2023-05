France-Argentine: "L'arrêt de ma vie", Martinez revient sur face-à-face avec Kolo Muani

Dans un entretien lundi à la presse argentine, Emiliano Martinez a encore décrit son arrêt face à Randal Kolo Muani lors de la dernière finale de Coupe du monde. Pour le portier, cette action restera "à jamais gravée" dans sa mémoire.

Un arrêt qui change une carrière. Depuis décembre dernier et la victoire de l'Argentine en Coupe du monde, Emiliano Martinez n'est plus le même joueur. Le gardien est l'homme qui a arrêté la frappe de Randal Kolo Muani à la dernière minute de la finale, empêchant la France de gagner.

"Le sauvetage de ma vie"

Si "Dibu" a beaucoup fait parler de lui pour ses provocations, il n'en reste pas moins qu'il a été décisif sur le terrain, à l'image de la séance de tirs au but. Dans un entretien ce lundi à la presse argentine, Emiliano Martinez est revenu à nouveau sur cette action face à l'attaquant de l'Eintracht Francfort: "J'ai peut-être fait des arrêts plus ou moins bons, mais celui-là restera à jamais gravé dans ma mémoire."

"Je peux effectuer 200 meilleurs arrêts par la suite, mais pour moi, ce sera le sauvetage de ma vie", a confié Martinez, qui avait senti la "souffrance" et la "tension" de son équipe lors de cette prolongation. "Ce que j'apprécie le plus, c'est d'être calme au moment de la frappe, je n'ai pas couru en désespoir de cause, je n'ai pas reculé, je suis resté là où je devais rester, c'est ce que j'apprécie le plus mentalement", a analysé le gardien.

D'après TyC Sports, Emiliano Martinez susciterait l'intérêt de plusieurs clubs anglais pour cet été dont Tottenham, Chelsea et Manchester United. L'homme de 32 ans est sous contrat jusqu'en 2027 avec Aston Villa mais ses relations avec Unai Emery ont régulièrement été décrites comme fraîches.