Equipe de France: le coup de gueule de l'UNFP contre le calendrier surchargé et les quatre matchs de Ligue des nations

Après la sortie de Noël Le Graët contre le "calendrier démentiel" imposé aux internationaux, l'UNFP prend à son tour la parole dans un communiqué publié ce vendredi pour dénoncer le rythme infernal des joueurs.

Les vacances, ce n’est pas pour tout de suite. Au bout d’une saison déjà éreintante, les joueurs internationaux ont droit à un peu de rab. Des matchs amicaux pour certains, des qualifications pour la prochaine CAN pour d’autres, ou encore des rencontres de Ligue des nations. Pour l’équipe de France, quatre matchs ont été programmés en onze jours en ce début du mois de juin. Avec en prime des déplacements en Croatie et en Autriche à négocier. Un rythme bien trop soutenu aux yeux du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, qui s’en est ému cette semaine lors de l’assemblée générale de la Ligue.

"J’ai rencontré mes collègues européens et on se demande comment on a pu accepter ce calendrier. Il a été fait à la hussarde. Les joueurs sont fatigués. On leur fait prendre des risques. Et ce n’est pas encore fini. J’espère surtout qu’on n’aura pas encore des blessés. Ce calendrier est démentiel", a-t-il dénoncé. Une prise de parole qu’attendait depuis longtemps l’UNFP. Dans un communiqué publié ce vendredi en forme de coup de gueule, l'unique syndicat des joueurs professionnels évoluant en France estime qu’il "était temps qu’un membre du conseil de la FIFA, seul décideur dans l’élaboration du calendrier international, prenne enfin la mesure de cette course folle vers le toujours plus de compétitions et le toujours plus de profits en dépit du bon sens et de la santé des principaux acteurs, les joueurs, dont elles ont aussi la pleine responsabilité".

"Il est urgent de revoir le calendrier international"

"L’avis est unanime, les joueurs sont éreintés, usés par une interminable saison, des matchs tous les trois jours de plus en plus fréquents et des périodes internationales- toujours plus longues- qui ne font qu’aggraver la situation", appuie l’UNFP, qui illustre son texte d’une photo de Kylian Mbappé après sa sortie sur blessure lors du dernier France-Danemark. Le syndicat, co-présidé par Philippe Piat et Sylvain Kastendeuch, interpelle la FIFA et l’UEFA : "Il est urgent de revoir en profondeur le calendrier international et de placer autour de la table les principaux acteurs du jeu, les joueurs mais aussi les staffs techniques et médicaux. Plus que des aménagements, une refonte en profondeur et des solutions collectives doivent être trouvées pour assurer la protection de la santé des joueurs et accorder des périodes de repos total plus longues."

Après leur défaite face au Danemark au Stade de France (1-2) et leur nul en Croatie (1-1), les Bleus ont rendez-vous en Autriche, ce vendredi soir (20h45), pour la troisième journée de la Ligue des nations. Avant de recevoir la Croatie lundi prochain à Saint-Denis. Depuis le début de ce rassemblement, plusieurs joueurs ont été victimes de pépins physiques, à l’image de Kylian Mbappé, N’Golo Kanté et Raphaël Varane.