Équipe de France: Le Graët dénonce "un calendrier démentiel" imposé aux internationaux

Selon Ouest France, Noël Le Graët a profité de l’assemblée générale de la LFP, qui s’est tenue mercredi, pour critiquer le calendrier international. Le président de la FFF estime que les joueurs sont trop sollicités, à l’heure où les Bleus enchaînent les matchs en Ligue des nations.

Un menu particulièrement copieux. Trop au goût de Noël Le Graët. Alors que les championnats domestiques sont terminés, les internationaux ne sont pas encore en vacances. En ce début du mois de juin, ils enchaînent les matchs de Ligue des nations. A l’image de l’équipe France, contrainte d’en disputer quatre en onze jours. Un rythme excessif aux yeux du président de la Fédération française de football. Selon Ouest France, le dirigeant breton s’en est ému lors de l’assemblée général de la Ligue de football professionnel, qui s’est tenue mercredi après-midi.

"Ces matchs (de Ligue des nations) sont importants, mais très franchement, ils se trouvent à une date qui n’a pas de sens. C’est valable pour tous les pays, même si nos joueurs jouent peut-être plus que d’autres, a pesté Le Graët. J’ai rencontré mes collègues européens et on se demande comment on a pu accepter ce calendrier. Il a été fait à la hussarde. Les joueurs sont fatigués. On leur fait prendre des risques. Et ce n’est pas encore fini. J’espère surtout qu’on n’aura pas encore des blessés. Ce calendrier est démentiel."

Plusieurs blessés majeurs chez les Bleus

Après avoir perdu face au Danemark au Stade de France (1-2) et concédé un nul en Croatie (1-1), les Bleus ont rendez-vous en Autriche, ce vendredi (20h45), pour la troisième journée de la Ligue des nations. Avant d’accueillir la Croatie lundi prochain à Saint-Denis. Depuis le début de rassemblement, plusieurs joueurs ont été victimes de problèmes physiques, à l’image de Kylian Mbappé, N’Golo Kanté ou Raphaël Varane.