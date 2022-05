Equipe de France: Le Graët comprend un peu l'agacement de Mbappé sur les opérations sponsors

Invité de l'émission "La Bande Originale" animée par Nagui, sur France Inter, Noël Le Graët est revenu à nouveau sur le litige entre la FFF et Kylian Mbappé au sujet des droits à l'image des joueurs. Le patron de la Fédération française de football est prêt à "revoir les choses".

Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), a annoncé mercredi vouloir réunir prochainement l'ensemble des joueurs de l'équipe de France pour clarifier l'exploitation des droits à l'image des Bleus et "régler tranquillement" le conflit ouvert par Kylian Mbappé.



Lors du rassemblement de mars de l'équipe de France, Mbappé n'avait pas participé à une opération de sponsoring au centre d'entraînement de Clairefontaine pour montrer son désaccord avec la convention signée par les Bleus avec la FFF pour l'exploitation de leurs droits à l'image.



"Il y aura une réunion globale avec l'ensemble des joueurs, et l'avocate (de Mbappé, Delphine Verheyden, NDLR) je la recevrai quand elle veut", a lancé Noël Le Graët au micro de France Inter. "Je réunis (les joueurs) à chaque fois, avant tous les matches. S'il y a un problème, il est exposé, avec le capitaine Hugo Lloris. Mbappé, je ne l'ai pas beaucoup vu parce qu'il a une avocate qu'on n'a jamais rencontrée. Elle devait venir à la Fédération, elle a annulé deux ou trois fois, demandé des reports", a raconté le dirigeant dans l'émission "La Bande Originale", animée par Nagui.

"Peut-être qu'il faut qu'on revoie un peu les choses"

Face à la décision de Mbappé fin mars, Le Graët avait réagi en menaçant le joueur de ne plus toucher les revenus liés aux droits à l'image des Bleus. Mais le président de la FFF a ouvert mercredi la porte à un compromis alors que le camp Mbappé demande depuis quatre ans de rediscuter la convention.



"On a douze sponsors, évidemment tout le monde demande Mbappé, ça peut se comprendre que par moments il soit agacé. On va régler ça tranquillement", a-t-il dit. "Peut-être qu'il faut qu'on revoie un peu les choses", a-t-il souligné, tout en prévenant: "Je ne suis pas certain que l'ensemble des joueurs souhaite changer beaucoup de choses."

Les Bleus, dont Mbappé, sont convoqués samedi à Clairefontaine pour préparer les quatre matches de Ligue des nations programmés en juin, à commencer par France-Danemark le 3 juin au stade de France.



Lundi, Mbappé s'était également montré plus engageant en évoquant un "petit quiproquo" avec la Fédération, promettant de "régler tout ça rapidement avec intelligence et respect". L'attaquant superstar, champion du monde 2018 avec l'équipe de France, a prolongé samedi son contrat au Paris SG jusqu'en 2025 au terme d'un long feuilleton qui a tenu en haleine la planète football.