Equipe de France: le message de Le Graët aux Bleus sur les contrats

Ce mercredi, Noël Le Graët s’est rendu à Clairefontaine à deux jours de France-Danemark en Ligue des nations pour rencontrer les joueurs et le staff de l'équipe de France. Le président de la FFF a fait passer un message clair en référence aux discussions sur la question des droits à l'image.

Un message en forme de mise au point. Ce mercredi, Noël Le Graët s’est rendu à Clairefontaine à deux jours de France-Danemark, premier des quatre matchs au programme des Bleus en moins de deux semaines dans le cadre de la Ligue des nations. Le président de la Fédération française de football en a profité pour s’entretenir avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Raphaël Varane, Hugo Lloris et N'Golo Kanté sur la question des droits à l'image. Une réunion jugée franche et positive. Les différentes parties vont maintenant avancer pour trouver un accord avant le rassemblement de septembre, date de la prochaine matinée réservée aux sponsors.

Le Graët a aussi pris la parole devant l’ensemble du groupe et du staff de l’équipe de France ce midi. "Je voulais rappeler l’honneur et la chance que la France a d’avoir des joueurs de votre talent. Quand je regarde tous ceux qui sont là, je pense que la France a une chance folle. Comme on a gagné cette compétition (la Ligue des nations, ndlr), je veux qu’on la regagne. Elle est importante même si elle n’a pas l’envergure des autres compétitions. La France ne peut pas aller décontractée sur une telle compétition", a-t-il déclaré, comme le montre une vidéo diffusée par la FFF sur ses réseaux sociaux.

"Je préfère qu’on en parle"

Lors de ce discours, Le Graët a ensuite abordé un autre sujet que le domaine sportif : "Ma porte est toujours ouverte pour qui veut bien. S’il y a quelque chose qui ne colle pas, je préfère qu’on se voit en direct ou par le capitaine que par des moyens de communication qui ne correspondent pas à grand-chose. On peut faire des erreurs, ça arrive. Mais je préfère qu’on en parle. Ça fait dix ans que je suis avec l’équipe de France (depuis 2011), à chaque fois qu’on s’est mis dans un fauteuil pour discuter, on a trouvé des arguments intéressants." Une référence probable aux discussions sur les droits à l’image et aux prises de positions publiques, dont celle de Kylian Mbappé.

"Vendredi, ce n’est pas le match du siècle, mais c’est important, a-t-il poursuivi. La France a une image à défendre. Vous êtes au-dessus du lot dans l’esprit des Français. Vos performances, vos attitudes, vos interviews, tout ça doit être réfléchi et calculé. On peut ne pas être d’accord sur quelques bricoles mais la solidarité doit être encore amplifiée. N’oubliez pas que s’il y a quelque chose qui ne colle pas, vous avez un capitaine et à la fédération je reçois qui veut bien au moment qu’il souhaitera." Mardi, Le Graët avait rencontré les conseils de Mbappé pour évoquer la convention des droits à l'image des joueurs en équipe de France. L’attaquant du PSG souhaite qu’elle évolue et ainsi avoir son mot à dire sur l'utilisation de son image et des marques associées.