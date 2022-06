Equipe de France: Le Graët a rencontré plusieurs joueurs, dont Mbappé, sur les droits d'image

Ce mercredi matin, Noël Le Graët a échangé avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Raphaël Varane, Hugo Lloris et N'Golo Kanté sur la question des droits à l'image. Une réunion jugée franche et positive.

Une réunion a eu lieu ce mercredi matin entre Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, et cinq internationaux sur la question des droits à l'image : Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Raphaël Varane, Hugo Lloris et N'Golo Kanté. Une réunion jugée franche et positive.

Les différentes parties vont désormais avancer pour finaliser un accord avant le rassemblement de septembre, date de la prochaine matinée réservée aux sponsors. Les joueurs ont toujours les mêmes demandes. Ils veulent être consultés, avoir un droit de regard sur ce qu’ils font, en adéquation avec leurs sponsors personnels et avec ce qu’ils pensent et l’image qu’il souhaitent renvoyer. Les différentes parties assurent que la partie financière n’est pas un problème actuellement. Il y aura une réécriture et de nouvelles signatures de la convention de 2010.

Mbappé s'était expliqué sur cette question

Mardi, Noël Le Graët avait rencontré les conseils de Kylian Mbappé pour évoquer ce sujet. "Il a été entendu que cette convention, élaborée en 2010, nécessite des modifications pour être en phase avec les évolutions du sport et des modes de communication. Les échanges vont s'intensifier pour aboutir à une nouvelle version de la convention en amont de la prochaine Coupe du monde", ont expliqué les conseils du buteur parisien dans un communiqué transmis à l'AFP.

En mars, le joueur n'avait pas participé à une opération de sponsoring à Clairefontaine pour montrer son désaccord avec la convention signée par les Bleus avec la FFF pour l'exploitation de leurs droits à l'image. Fin mai, après avoir annoncé sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé s’était exprimé publiquement sur ce dossier.

"Ce qui est drôle, c’est qu’avant ce rassemblement de mars, personne n'a fait un article ni même une brève sur les droits à l'image. Il a fallu ça pour que ça devienne un sujet. Mais on a parlé des mois de projet sportif, des heures d’image, et cinq minutes d’argent, avait-il expliqué. Il y a eu ce petit quiproquo en sélection mais qu’on va régler très vite parce qu’il y a une compétition qui arrive (la Ligue des nations) et on ne va pas se créer des problèmes pour rien."