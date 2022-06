Equipe de France: Le Graët "froissé" par les avocats de Mbappé après leur rencontre

Alors qu’un communiqué commun avait été décidé à l’issue de la rencontre sur le droit à l’image entre Noël Le Graët et le clan de Kylian Mbappé, le président de la FFF a finalement temporisé, "froissé" par la version par les avocats du joueur.

A la veille de rendre visite aux joueurs de l’équipe de France à Clairefontaine ce mercredi, Noël Le Graët a rencontré les proches de Kylian Mbappé, mardi pour traiter de l’épineux sujet du droit à l’image. Le dossier a pris une grande place depuis le refus du joueur de participer à des opérations avec des sponsors de l’équipe de France en mars dernier. Après une partie de ping-pong par médias interposés ces dernières semaines, le président de la FFF a donc rencontré Fayza Lamari, mère de Mbappé, Delphine Verheyden, son avocate, ainsi que cinq autres conseillers du Parisien, au siège de la FFF.

Les échanges ont été qualifiés de cordiaux et un terrain d’entente semblait même sur le point d’être trouvé. Un communiqué commun était prévu pour diffusion. Mais la version finale n’a pas plu à Le Graët.

"Le texte qui m’a finalement été proposé par les conseils de Kylian m’a un peu froissé"

"L’état d’esprit a été très constructif, confie ce dernier dans l’Equipe. Nous avions effectivement convenu ensemble d’un communiqué sur quelques points. Le texte qui m’a finalement été proposé par les conseils de Kylian m’a un peu froissé. Cette convention ne concerne pas que Kylian mais bien tous les joueurs de l’équipe de France. Il ne faut pas oublier non plus tous les partenaires qui nous donnent beaucoup d’argent. J’ai décidé de mettre Madame Verheyden en rapport direct avec Me Yves Wehrli, qui est l’avocat de la FFF et qui a rédigé cette convention voici plus de dix ans. Je suis bien d’accord qu’il faut le revoir de temps en temps. Mais je le redis, ce texte concerne tous les joueurs. Je tiens toutefois à préciser que Kylian n’a jamais demandé plus d’argent pour lui. Il n’y a aucune position de force de sa part sur le volet financier. On va prendre le temps notre temps pour bien faire les choses."

Les conseils de Mbappé ont indiqué que les échanges allaient "s’intensifier pour aboutir à une nouvelle version de la convention en amont de la prochaine Coupe du monde". Les points d’achoppement sur le communiqué n’ont pas filtré. Selon les premiers éléments, les deux parties avaient convenu de revoir la convention signée par les internationaux dès à présent, puis tous les quatre ans.

En attendant de trouver un accord, Le Graët va recevoir cinq joueurs ce mercredi, qui devraient être Hugo Lloris, Raphaël Varane, Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé pour évoquer ce sujet. Le président de la FFF espère le régler "dans les délais les plus courts". C’est aussi le souhait de Mbappé.