Equipe de France: le nouveau mea-culpa de Dugarry sur Giroud

Dans Rothen s'enflamme sur RMC à la veille de France-Maroc en demi-finale de la Coupe du monde 2022, Christophe Dugarry a dit tout le bien qu'il pensait des performances d'Olivier Giroud avec l'équipe de France.

Plus de quatre ans après, il s'en excuse encore. "Tu as raison de revenir là-dessus et de me taquiner, je mérite de me faire chambrer", répond Christophe Dugarry à Jérôme Rothen, lorsque ce dernier lui rappelle malicieusement qu'il avait déclaré impossible de gagner une Coupe du monde avec Olivier Giroud en attaque. Forcément, à deux matchs d'un nouveau sacre, cette petite phrase paraît encore plus déroutante. Mais aujourd'hui, nul besoin de convaincre "Duga". À la veille de la demi-finale France-Maroc, le champion 1998 ne tarit pas d'éloges à l'égard du buteur de 36 ans.

"Je suis content pour lui"

"Sa Coupe du monde est exceptionnelle, juge-t-il. Ce qu'il est réalise est incroyable. (...) C'est un garçon capable de toucher très peu de ballons mais d'être à la finition. Il sent le but. C'est un garçon qui arrive à trouver des espaces là où il y en a le moins, c'est-à-dire la surface de réparation. Sa Coupe du monde est bien évidemment réussie. Je suis content pour lui. Je pense qu'il l'avait en travers de ne pas avoir marqué en 2018. (...) Là, il n'y a plus rien à redire".

Lorsque Emmanuel Petit lui demande si l'absence de Karim Benzema a été bénéfique pour l'équipe de France et finalement pour Olivier Giroud, Christophe Dugarry reste prudent: "Je n'irai pas jusque-là. Il fallait trouver un moyen d'avoir Benzema titulaire et Giroud qui rentre dans un deuxième temps. Deschamps aurait pu trouver la solution".

En quatre matchs, Olivier Giroud a inscrit quatre buts avec les Bleus dans cette Coupe du monde 2022.