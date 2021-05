Équipe de France: le retour de Benzema a enflammé les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ont largement commenté le retour de Karim Benzema en équipe de France. Plus d'un million de messages ont été publiés à propos de l'attaquant du Real Madrid, qui participera donc à l'Euro cet été avec les Bleus.

Plus d'un million de tweets ont été publiés ce mardi soir à propos du retour de Karim Benzema en équipe de France. Le contenu le plus marquant est peut-être celui d'Ilian Bouchi, joueur e-sport professionnel. Le jeune homme a mis en ligne une vidéo prise sur Snapchat, dans laquelle apparaissent plusieurs jeunes qui, regardant la liste en direct sur un smartphone, exultent à l'annonce du nom de Karim Benzema.

Globalement, le retour de Karim Benzema a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup ont notamment comparé cette nouvelle avec le déconfinement en France. "Terrasses de retour, Benzema de retour, j'en reviens toujours pas demain c'est la nouvelle fête nationale", s'est amusé le vidéaste Hugo Travers.

L'événement est tel que Rachida Dati, maire du VIIe arrondissement de Paris, a réagi pour féliciter Karim Benzema. L'élue Les Républicains l'a notamment remercié d'avoir été "toujours très engagé pour les enfants en difficulté".

Peur sur la défense hongroise

Pour en revenir aux débats plus footballistiques, des twittos ont eu une pensée pour la sélection de Hongrie, qui accompagne la France, l'Allemagne et le Portugal dans le groupe F. Un admirateur de Thomas Müller a énuméré la liste des attaquants que les partenaires de Dominik Szoboszlai allaient devoir affronter: "Je pense à la défense hongroise qui va affronter en trois matchs: Cristiano Ronaldo, Benzema, Mbappé, Sané, Müller, Gnabry, Coman, Griezmann, Havertz, Lemar, Werner, Joâo Félix, André Silva, Gundogan, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto et Ousmane Dembélé".

Aussi, l'événement a évidemment été propice aux blagues et détournements. Avec notamment une reprise d'un extrait de la série Narcos, pour illustrer le retour triomphant de l'intéressé à Clairefontaine. Un autre twitto a quant à lui utilisé un meme bien connu pour imaginer la satisfaction de Kylian Mbappé à l'idée de pouvoir combiner avec numéro 9 aussi altruiste que Karim Benzema.