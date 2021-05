Équipe de France: Benzema fait son grand retour dans la liste pour l'Euro

Karim Benzema revient en équipe de France. L'attaquant du Real Madrid, absent de la sélection depuis 2015, figure dans la liste des 26 de Didier Deschamps pour l'Euro cet été.

La rumeur qui bruissait était bien vraie. Cinq ans et sept mois plus tard, Karim Benzema est de retour en équipe de France. Tout juste élu meilleur joueur français évoluant à l'étranger, l'attaquant du Real Madrid figure dans la liste des 26 joueurs retenus ce mardi par Didier Deschamps pour disputer l'Euro prévu cet été du 11 juin au 11 juillet.

Karim Benzema, qui compte 81 capes et 27 buts en sélection, n'a plus porté le maillot des Bleus depuis le 8 octobre 2015, à Nice. Il avait marqué un doublé à l'Allianz Riviera, à l'occasion d'un match amical contre l'Arménie. Puis le scandale du chantage à la sextape à l'encontre Mathieu Valbuena avait éclaté.

Mis en examen dans cette affaire, pour laquelle un procès est prévu en octobre, le buteur avait été privé d'Euro 2016 en France. Alors qu'un retour semblait possible à l'époque, sa relation avec Didier Deschamps s'était finalement considérablement dégradée pendant le tournoi continental. En cause: une interview accordée au journal espagnol Marca, dans laquelle il avait déclaré que le sélectionneur avait "cédé à une partie raciste de la France". Le cas de l'ancien attaquant lyonnais s'était même aggravé par la suite avec des déclarations et interactions moqueuses sur les réseaux sociaux.

Le meilleur football de sa carrière

Aujourd'hui, même si l'équipe de France est devenu championne du monde sans lui, ce retour s'effectue avec une légitimité sportive incontestable. À 33 ans, Karim Benzema propose sans doute le meilleur football de sa carrière. Avec ses 29 buts et 8 passes décisives en 45 matchs cette saison, il est le fer de lance du Real Madrid entraîné par Zinedine Zidane. Ses performances ont permis à l'équipe madrilène, pourtant moribonde dans le jeu, d'atteindre les demi-finales de la Ligue des champions, mais aussi d'avoir encore une chance de conserver le titre de champion d'Espagne.

À force, la question d'un retour de Karim Benzema n'a cessé de revenir dans le débat public ces derniers mois. Zinedine Zidane, en conférence de presse, avait publiquement admis "ne pas comprendre" que son protégé ne soit pas retenu pour l'Euro. L'incompréhension était identique au sein de la presse espagnole, qui ne cesse d'encenser celui qui a été incontournable lors des quatre derniers sacres du Real Madrid en Ligue des champions.

Ce retour scellé, Didier Deschamps doit désormais réfléchir à la meilleure manière d'intégrer Karim Benzema dans le onze de départ, aux côtés de Kylian Mbappé et d'Antoine Griezmann. Avec comme ligne de mire, le premier match des Bleus à l'Euro: contre l'Allemagne le 15 juin.