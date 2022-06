Equipe de France: Zaïre-Emery, Tel, Olmeta… avant la finale, ces Bleuets qui ont brillé durant l’Euro U17

Les Bleuets affrontent les Pays-Bas ce mercredi (18h) en Israël en finale de l’Euro U17. Zoom sur les tauliers de cette génération, qui rêve de décrocher le troisième titre de l'équipe de France dans cette catégorie d’âge.

Vont-ils succéder à Luca Zidane, Jonathan Ikoné, Dayot Upamecano ou encore Jeff Reine-Adélaïde, titrés à l’Euro U17 il y a sept ans ? Ce mercredi soir (18h), les Bleuets de la génération 2005-2006 affrontent les Pays-Bas en Israël pour tenter de ramener le troisième titre de la France dans cette catégorie d’âge, après ceux glanés en 2004 et 2015.

Pour leur toute première compétition internationale, les hommes de José Alcocer ont réussi à se hisser en finale au forceps. Après avoir largement dominé la Pologne (6-1) et la Bulgarie (4-0) en poule, connu un petit accroc pour le dernier match du premier tour contre les Pays-Bas (défaite 3-1), les Bleuets ont éliminé l’Allemagne puis le Portugal en quart et en demi-finale, à chaque fois au tir au but et avec un héros tout trouvé: Lisandru Olmeta.

Le jeune gardien, pensionnaire du centre de formation de l’AS Monaco et fils de Pascal, vainqueur de la Ligue des champions 1993 avec l’Olympique de Marseille, a réussi à stopper un tir au but dans chacune des deux séances. "Il est peut-être plus complet que moi au même âge", nous a confié son papa, qui décrit un jeune homme "serein et tranquille". En concurrence ces derniers mois avec Guillaume Restes, gardien des U19 du Toulouse FC, Olmeta a bénéficié de la blessure de ce dernier pour s’emparer du costume de N°1. Avec beaucoup de réussite.

Lisandru Olmeta célèbre son arrêt sur un tir au but lors de la demi-finale de l'Euro U17 contre le Portugal © AFP

Devant lui, le jeune Corse peut compter sur un roc: El Chadaille Bitshiabu. L’imposant (1,98m, 96 kg) et technique défenseur central du Paris Saint-Germain, qui est entré en jeu à trois reprises avec l’équipe première cette saison (deux fois en Coupe de France, une fois en Ligue 1), est le pilier défensif de cette sélection U17. Impressionnant de sérénité et très à l’aise balle au pied, il a rassuré ses coéquipiers tout au long de cet Euro.

La révélation Zaïre-Emery, la confirmation Tel

Warren Zaïre-Emery est l’autre jeune talent du PSG qui a crevé l’écran depuis le début de ce tournoi, dont il est sûrement la révélation. Auteur de deux réalisations, il règne dans l’entrejeu grâce à son profil de milieu de terrain multi-tâches. Seul joueur surclassé de la sélection, le "plus gros talent du centre de formation du PSG" selon Mathieu Bodmer impressionne par sa maturité et joue déjà comme un joueur professionnel avec les jeunes.

Meilleur buteur des Bleuets dans la compétition (trois buts), Mathys Tel a quant à lui confirmé sous le maillot de la sélection tous les espoirs placés en lui. L’attaquant ultra-polyvalent (il peut jouer tous les postes offensifs ainsi qu’au milieu de terrain), plus jeune joueur à disputer un match officiel avec le Stade Rennais, est l’un des éléments les plus importants du groupe de Jose Alcocer.

Alors qu’il était l’une des plus grandes attractions de cet Euro pour les recruteurs, il a donc répondu présent, à l’instar de son coéquipier à Rennes, Désiré Doué. Depuis le début de l’Euro, le milieu de terrain a trouvé le chemin des filets à deux reprises et été un leader technique pour cette jeune équipe de France, qui a donc la possibilité de passer à la postérité ce mercredi soir.