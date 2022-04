PSG: qui est Warren Zaïre-Emery, le phénomène parisien de 16 ans promis à un brillant avenir

Âgé de seulement 16 ans, Warren Zaïre-Emery est l’un des plus grands espoirs du centre de formation du PSG. Entre précocité, discrétion et concours d’éloquence, portrait d’un Titi parisien déjà prêt à sortir de sa cage.

A lui non plus, on ne parle pas d’âge. Warren Zaïre-Emery, tout juste 16 ans, connaît une progression extraordinaire au sein du Paris Saint-Germain. Surclassé à plusieurs reprises dans les catégories jeunes, le natif de Montreuil, désormais en U19, brille par sa précocité. Il a même déjà eu l’occasion de s'entraîner avec le groupe professionnel de Mauricio Pochettino.

Dans le podcast de RMC “Scouting”, notre journaliste Loïc Tanzi donne un aperçu du talent du milieu défensif: "Le terme phénomène vaut pour Warren. Si vous regardez un de ses matchs sans connaître son âge, impossible de savoir que c’est le plus jeune joueur sur le terrain." Même son de cloche pour notre consultant Mathieu Bodmer, qui le voit déjà "plus mature que Xavi Simons et Edouard Michut, qui jouent parfois avec les pros".

Une première licence signée à seulement 4 ans et demi à Aubervilliers - le club de Franck, son père - conditionné au seul fait de savoir faire ses lacets tout seul et voilà Warren Zaïre-Emery lancé. Une signature hâtive précipitée par des qualités intrinsèques bien au-dessus de la moyenne que son père, passé par le Red Star, a entrevues alors que Warren n’était âgé que de 7 ans. "J’étais parti à Trappes pour un tournoi avec mon cousin et j’avais ramené Warren, se remémore-t-il. Il y a un ballon qui arrive vers moi, et je lui fais une passe de seniors, bien appuyée de 30 mètres. Il nous sort un amorti de la poitrine comme s’il le travaillait tous les jours. Avec mon cousin on se regarde et on se dit ‘C’est pas mal du tout ça.’"

Les éducateurs du PSG ont eux aussi pu faire l’expérience des qualités de Warren, notamment Abdou Fall, responsable des U11: "Ce qui a marqué ses éducateurs, c’est que quand on a des joueurs aux qualités intrinsèques très fortes, ils ne savent pas s’en servir et ils ne font pas les bons choix. Lui, il avait une lecture de jeu et une capacité d’analyse incroyable."

Une supériorité telle qu'il est rapidement surclassé des U9 aux U11, puis plus récemment des U16 aux U19, avec qui il évolue aujourd’hui. Bafodé Diakité, ancien entraîneur de Warren, se souvient d’un épisode témoignant du rayonnement précoce du garçon sur le terrain: "On sentait que paradoxalement, tout devenait contre productif pour l’équipe parce qu’à la perte du ballon, Warren compensait tout, rééquilibrait tout et les autres autour faisaient moins d’effort. J’ai rappelé aux autres joueurs que Warren n’était pas le pompier de service."

Si sur le terrain, Warren Zaïre-Emery est des un incontournables du collectif dirigé par Zoumana Camara, en dehors, le jeune homme de 16 ans doit encore s'affirmer. Assez réservé de nature selon Bafodé Diakité, il peine encore à prendre la parole dans le vestiaire. "Ce n’est pas un leader de parole mais un leader d’action par son attitude sur le terrain", abonde Abdou Fall.

Toutefois, comme sur le terrain, Warren apprend vite et son père est là pour en témoigner: "Il a beaucoup évolué, il devient plus mature, il parle plus, il est plus ouvert." Ultime preuve de cette évolution, sa deuxième place au concours d’éloquence organisé par le centre de formation du PSG. Son thème? La phrase de Kylian Mbappé liée à son jeune âge. Le gaillard d'1,78m s’inspire de ses aînés et c’est là sa plus grande qualité pour Bafodé Diakité: "Il est toujours à l’écoute des adultes et de ses coéquipiers".

Alors qu’il devrait être au collège, le garçon d’origine martiniquaise évolue avec des joueurs qui sont parfois en terminale voire majeurs. Un décalage pouvant expliquer la discrétion du jeune homme dans le vestiaire parisien. Mais en attendant de prendre du gallon et de devenir plus régulier au sein de l’effectif professionnel, Warren s'épanouit avec U19 du PSG et les U17 de l’équipe de France, où il a également été surclassé. Sa première apparition en Ligue 1 pourrait arriver la saison prochaine. Mathieu Bodmer voit lui plus grand pour Warren en le voyant aux côtés de Neymar, Messi et Mbappé dès cette saison. Les cartes sont entre les mains de Mauricio Pochettino.

