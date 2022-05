Euro U17: "Il est plus complet que moi au même âge", Lisandru Olmeta, gardien des Bleuets, raconté par son père

Lisandru Olmeta, fils de Pascal, va disputer la finale de l’Euro U17 avec les Bleuets contre les Pays-Bas ce mercredi (18h). À 16 ans, le gardien, pensionnaire du centre de formation de l’AS Monaco, est décrit par son père comme "peut-être plus complet" que lui au même âge. Entre goût prononcé pour la prise de risque et similitude avec Fabien Barthez, portrait d’un jeune homme qui pourrait rapidement se faire un prénom.

"D’un âne on ne fait pas un cheval de course. Il a ça dans les gênes." D’emblée, Pascal Olmeta annonce la couleur: oui, le fiston peut avoir les mêmes défauts que son papa, à savoir un goût parfois un peu trop prononcé pour la prise de risque et les chevauchées fantastiques loin de ses cages. La comparaison avec l’âne s’arrêtera-là. Car, à 16 ans (il fêtera ses 17 ans en juillet), Lisandru Olmeta fait bel et bien partie des tous meilleurs de sa génération, avec laquelle il va tenter de remporter l’Euro U17 ce mercredi contre les Pays-Bas en Israël, au Netenya Stadium (18h).

>> Le podcast Scouting, dédié aux espoirs du foot français

Sous le maillot des Bleuets, aux côtés d’El Chadaille Bitshiabu (PSG), Mathys Tel (Rennes) ou encore Mamadou Sarr (Lyon), le jeune portier de Monaco a d’ailleurs brillé en quart et en demi-finale, où il a chaque fois stoppé un tir au but pour permettre aux siens de passer au tour suivant. Le tout sous les yeux d'un papa dans un état second devant son poste de télévision. "J’ai vécu les pires tirs au but en finale de Coupe d’Europe (en finale de la Ligue des champions 1991 contre Belgrade avec l’OM, il ne parvient à repousser aucune tentative, ndlr) et à chaque fois que je revis ces moments, crois moi que je perds des kilos !", nous a confié Pascal Olmeta, à quelques heures de prendre l’avion pour Israël, où il va assister à la finale de son fils.

Lisandru Olmeta célèbre son arrêt sur un tir au but lors de la demi-finale de l'Euro U17 contre le Portugal © AFP

Après des essais à l'OM, il a opté pour Monaco... à la grande surprise de son père

En 2020, Lisandru Olmeta a quitté la Corse, son île natale, pour faire le grand saut sur le continent. À l’époque, il est notamment suivi par l’OM, l’ancien club de son père. Mais il choisit finalement de filer sur le Rocher. "On partait sur Marseille quand Monaco l’a appelé, rembobine Pascal Olmeta. C’est lui qui a fait son choix, pas le père. C’est lui qui a dit: ‘Je veux aller à Monaco’. Il avait fait trois essais à Marseille, je pense que le quatrième c’était pour lui proposer un contrat comme il a eu à Monaco. J’étais persuadé qu’il allait préférer Marseille…"

Finalement, le jeune homme opte donc pour le centre de formation de l’ASM, où il fait ses classes jusqu’à taper dans l'œil de José Alcocer, le sélectionneur de l’équipe de France U17. Chez les jeunes pousses tricolores, il est régulièrement mis en concurrence avec Guillaume Restes, surclassé avec les U19 du Toulouse FC. Mais la blessure du gardien haut-garonnais, décrit comme "peut-être un peu plus complet" par Pascal Olmeta, l’a propulsé tout en haut de la hiérarchie.

"Il n’a pas le même caractère que moi aujourd’hui, mais il sait ce qu’il veut. Si tu le prends pour un con, alors là tu vas perdre !"

Être un "fils de", qui plus est quand on évolue au même poste que son père, débouche forcément sur de très nombreuses comparaisons. Lisandru n’a que 16 ans, mais l’ombre de Pascal plane au-dessus de lui. "Je vais rassurer tous les présidents… Je n’ai jamais appelé un club, je ne m’occupe pas de la carrière de mon fils, je ne lui parle pas de ballon, balaye l’ancien portier de l’OM et de l’OL. C’est le fils de Pascal Olmeta comme ça pourrait être le fils de n’importe qui. Ce n’est pas parce que j’étais gardien qu’il faut nous comparer. Lui il fait sa vie et il le dit bien: ‘Je ne suis pas le fils de’. Et ça, ça me fait plaisir. Il y aura toujours cette méchanceté et cette jalousie qui font que, si un jour il passe au travers, il se le prendra dans la gueule."

D’autant que, au-delà des prises de risque balle au pied, le jeune gardien monégasque est dépeint comme “serein et tranquille” par son père. Bien loin, donc, du caractère volcanique et haut en couleur de ce dernier. "Après, il n’a que 16 ans. Il n’a pas le même caractère que moi aujourd’hui, mais il sait ce qu’il veut. Si tu le prends pour un con, alors là tu vas perdre ! Il n’a pas peur d’aller au charbon, on se retrouve sur ça. L’essentiel, c’est de ne pas avoir peur quand tu es gardien de but."

Des similitudes avec... Fabien Barthez

D’un point de vue purement footballistique, Pascal Olmeta s’avance en affirmant que Lisandru est peut-être même meilleur que lui au même âge. "Il a deux pieds, moi j’en avais à peine un, l’autre était pour l’embrayage de la voiture, s’amuse le membre de la Dream Team RMC Sport. Il a cette force de dégagement au bras. Il est peut-être plus complet que moi au même âge. Mais la route est encore longue. Ce qu’il peut améliorer ? Peut-être des moments du match où il est ailleurs. Ça, ça me fait penser à Fabien Barthez, et je suis content. Je pense que c’est ça qui fera sa force plus tard." Comme quoi, quand on parle de Lisandru Olmeta, un ancien gardien de l’OM peut en cacher un autre.