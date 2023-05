Equipe de France: les Bleus défieront l'Allemagne à Dortmund en septembre

A la veille de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour le rassemblement de juin avec deux matchs des éliminatoires de l'Euro 2024, la Fédération française de football (FFF) a annoncé ce mardi la tenue d'un match amical face à l'Allemagne le 12 septembre prochain, à Dortmund.

Une affiche de gala pour la rentrée. La Fédération française de football (FFF) a annoncé ce mardi la tenue d'un match amical contre l'Allemagne le 12 septembre prochain (21 heures). La partie se déroulera à Dortmund, au Signal Iduna Park, l'enceinte du Borussia.

La France a battu l'Alemagne à quatre reprises lors des six dernières confrontations

Le 7 septembre, les Bleus recevront au Parc des Princes l'Irlande dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Dans un groupe de 5, la France est exemptée pour l'autre journée du mois du septembre et devra attendre le 13 octobre, avec un déplacement aux Pays-Bas, pour continuer son chemin dans cette phase qualificative.

Lors de l'Euro 2020, disputé en 2021, la France et l'Allemagne s'étaient affrontées lors de la phase de groupes pour une victoire (1-0) de Kylian Mbappé et ses coéquipiers, grâce à un but contre son camp de Mats Hummels. Depuis l'élimination en quarts de finale de la Coupe du monde 2014 face à cet adversaire, la France a battu à quatre reprises la Mannschaft, pour deux nuls.

Le prochain rassemblement de l'équipe de France aura lieu en juin, avec un déplacement à Gibraltar le 16 et la réception de la Grèce le 19, au Stade de France, pour deux matchs comptant pour les qualifications à l'Euro 2024. Didier Deschamps annoncera sa liste ce mercredi, à 14 heures. Pour rappel, la prochaine édition de l'Euro se disputera en Allemagne.

Le calendrier des Bleus en 2023:

Vendredi 16 juin (20h45, qualificatons Euro 2024) : Gibraltar- France , à l'Estádio Algarve (Faro-Loulé)

-Gibraltar, au Stade de France Mardi 21 novembre 2023 (20h45, qualificatons Euro 2024) : Grèce-France