Équipe de France: les Bleus établissent un nouveau record contre la Bosnie

L'équipe de France a enchaîné un huitième succès de rang à l'extérieur, ce mercredi contre la Bosnie-Herzégovine (1-0), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Record battu.

L’équipe de France ne voyage pas toujours en première classe, on l’a encore vu ce mercredi contre la Bosnie-Herzégovine (1-0), à l’occasion d’un match encore très poussif de la part des joueurs de Didier Deschamps. En revanche, et c’est l’essentiel dans cette parenthèse du mois de mars, l’équipe de France voyage toujours aussi bien.

L’équipe de France a gagné ses huit derniers déplacements, établissant la plus longue série de victoires de son histoire. Une fois de plus, le voyage retour ne s’effectuera donc pas à vide.

L'Ukraine accrochée

L'équipe de France a enchaîné contre la Bosnie (1-0) un deuxième succès d'affilée en qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, une victoire à Sarajevo qui permet aux champions du monde de rester en tête de leur groupe. Les Français ont dominé les Bosniens sur un but d'Antoine Griezmann (60e), son 35e en sélection, et restent premiers du groupe D avec sept points, soit quatre de plus que l'Ukraine qui a été accrochée 1-1 à la surprise générale mercredi par le Kazakhstan, lanterne rouge.